«Армения в ближайшие 30-40 лет не сможет противостоять Азербайджану в военном плане. В ходе 44 –дневной Отечественной войны Ереван понес большие потери в живой силе, уничтожено 80-90 процентов военной техники ВС Армении. С одной стороны 10 миллионный Азербайджан, с другой – 83 миллионная Турция, а население Армении составляет меньше 3 миллионов человек. Поэтому вероятность возобновления войны со стороны Армении оцениваю как очень низкую».

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя ситуацию в Армении после завершения военных действий в Нагорном Карабахе.

По мнению эксперта, в случае отстранения от власти премьер-министра Никола Пашиняна, любой политик, пришедший ему на замену, вряд ли решится пойти на военный реванш. Так как для этого у Армении нет достаточных ресурсов.

«Тот же Вазген Манукян, бывший премьер – министр Армении, выдвигаемый в качестве единого кандидата от оппозиции, который заявляет, мол, Пашиняна нужно отстранить из-за заключения позорящего Армению трехстороннего соглашения, в случае прихода к власти не сможет выйти за рамки данного документа. Так как в этом случае, Еревану придется противостоять не только Азербайджану, но и России, являющейся истинным хозяином Армении. Любой политик, пришедший на смену Пашиняну, будет вынужден выполнить условия соглашения», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Что касается делимитации государственной границы, то в Армении, рассказал наш собеседник, думали, что если в течение 30 лет они держали под оккупацией часть территории Азербайджана, то это будет продолжаться целую вечность. Но после того, как Азербайджан освободил свои исконные территории от армянской оккупации, Ереван столкнулся с большими проблемами: при определении международно признанных границ Азербайджана и Армении, стратегические высоты были переданы азербайджанской стороне.

«Хотя по этому поводу армяне и устроили вселенский плач, тем не менее, они должны выполнять условия соглашения. Не будет Пашиняна, тот же Вазген Манукян, либо Роберт Кочарян, Серж Саргсян или кто-либо другой обязаны сделать это. И речь в данном случае не идет о восприятии или не восприятии договора, заключенного между Азербайджаном и Арменией. Здесь существует фактор России. Независимо от того, кто придет к власти в Армении, Ереван не сможет пойти против Кремля», — подчеркнул политолог.

Тем временем в самой Армении оппозиция старается объединиться против действующего премьер-министра. Рейтинг Пашиняна постепенно снижается, он старается удержать власть в своих руках, и не намерен добровольно сложить свои полномочия.

«В сложившихся условиях в Армении могут принять решение о проведении досрочных парламентских выборов. Пашинян намерен тянуть время, чтобы армянское общество смогло переварить всю горечь поражения. Хотя фактически, армянское общество, можно сказать, избавилось от «карабахского груза». Поэтому, часть армянского общества все еще поддерживает Пашиняна. К тому же добиться отставки Пашиняна путем проведения «майданов» и уличных шествий очень сложно. Во-первых, оппозиция Армении не может собрать на площади даже 7 тысяч человек. Во-вторых, отставки Пашиняна они не смогли добиться даже в парламенте, так как большинство там составляет пропашиняновская фракция «Мой шаг». Его можно отстранить от власти только в случае военного переворота. И в этом случае, Пашинян будет вынужден пойти на проведение досрочных выборов», — продолжил Э.Шахиноглу.

Одновременно эксперт констатирует, что и армянская оппозиция не особо рвется к власти.

«Вновь повторюсь, кто бы ни пришел к власти в Армении, будет вынужден выполнить условия соглашения по Карабаху. Поэтому, хотя на словах, оппоненты Пашиняна и хотят отстранить его от власти, но на самом деле они заинтересованы в том, чтобы он продолжил находиться на своем посту. Так как любой уважающий себя армянский политик не захочет выполнять условия заключенного трехстороннего соглашения», — отметил эксперт.

Тем временем, в армянских СМИ упоминалось о том, что Пашинян ради сохранения власти за своей партией, может согласиться уступить свое кресло первому спикеру парламента Арарату Мирзояну. Насколько вероятна такая «рокировка» и как воспримет ее армянская общественность?

Комментируя этот вопрос, Э.Шахиноглу напомнил, что самым харизматичным лидером в партии Пашиняна является сам премьер-министр Армении.

«Хотя Мирзоян и является определенной «политической фигурой», однако, как вы помните, толпа граждан, недовольные сообщением о том, что Пашинян подписал трехстороннее соглашение, избила в день штурма парламента Мирзояна. Не думаю, чтобы это не могло не повлиять на рейтинг Мирзояна. Хотя возможно, что для Пашиняна подобная рокировка может стать одним из путей выхода из сложившейся ситуации. Подобная «рокировка» может стать гарантией безопасности для нынешнего премьер-министра Армении. Однако вопрос заключается в том, насколько Мирзоян лично желает стать премьер-министром Армении. Вновь повторюсь, ни один армянский политик не желает претворять в жизнь условия трехстороннего соглашения.

Каждый из них выжидает, когда Пашинян выполнит условия договора, и только после этого, вопрос смены власти будет включен в повестку дня. Возможно, вариант «рокировки» с Мирзояном исходит со стороны сторонников Пашиняна, чтобы Мирзоян исполнял обязанности премьера до прихода к власти Манукяна. Однако Мирзоян слабая фигура, и не думаю, что он обладает определенным «политическим весом», как среди армянского общества, так и в самой правящей партии. К тому же после прихода к власти Мирзояна, в правящей ныне в Армении партии может произойти раскол», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az