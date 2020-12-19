Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите СНГ еще долго будут «разбирать на цитаты». Тем более что здесь было все: и «программные» заявления, которые обрисовывали контуры нового политического расклада в регионе, и четкие месседжи, направленные, в том числе, и другим странам. В числе прочего, глава Азербайджанской Республики заявил: «Сейчас в Армении очень напряженная ситуация. Я не буду ничего комментировать дальше с учетом того, что премьер-министр Армении не участвует в нашем заседании. Я только говорил сухие факты, и то очень небольшой процент того, что там происходило. Единственное, что хотел бы сказать, совершенно не имея намерения как-то вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении, но та армия, которая была разгромлена, — это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет. И наши города и Агдам, и Физули, и Джебраил, и другие, и Зангилан, и Губадлы уничтожала не армия Пашиняна, он не давал таких указаний». Напомнив, что у Кочаряна и Саргсяна, «так называемых наших бывших коллег по СНГ, людей, которые 20 лет участвовали в наших заседаниях», «руки в крови азербайджанского народа», президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Поэтому те, кто пытается сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать это не его армия. Он не успел бы создать ее и практически — да, может быть он не сделал того, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян, и мы разгромили их армию».

Это заявление главы Азербайджанской Республики прозвучало на показательном фоне. В Армении действительно острейший кризис. На 22 декабря местная оппозиция уже назначила всеобщую забастовку с требованием отставки Никола Пашиняна. Ереванская «Грапарак» успела сообщить: «Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов». Именно в новогоднем обращении, напоминают опытные наблюдатели, объявил в свое время об отставке Борис Ельцин. Правда, в правительстве Армении новость уже опровергли: «Слухи о том, что якобы в своем новогоднем обращении премьер-министр собирается объявить о своей отставке, не соответствуют действительности, более того, полностью являются дезинформацией», — и призвали «не поддаваться «новостям» некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами». И на этом фоне в Армении весьма пристально обсуждают шансы Роберта Кочаряна на реванш, а его сторонники исподволь подводят колеблющихся к мысли: дескать, вот если бы Армению возглавлял не Пашинян, а такой опытный политик, как Кочарян… В игру вступили и московские эксперты в лице того же Геворга Мирзаяна, которые «двигают в массы» простую схему: «причина всех бед Армении — «бархатный» Пашинян, который испортил отношения Армении и России, вот уйдет он и придет на его место лояльный Москве кандидат — и все переменится». Да тут еще Кочарян как раз в эти дни отправился в Москву. По официальной версии, в столице России проходит заседание совета директоров АФК Система, где Роберт Кочарян с 2009 года занимает должность независимого директора. Но, как убеждены многие в Армении, на Пашиняне уже поставлен крест, именно сейчас на конфиденциальных встречах определяются контуры политического поя и правящей команды «послешашлычной» Армении, и если именно в эти дни в Москву отправился Кочарян, личный друг Путина, то ожидает Роберта Седраковича в Москве как минимум «собеседование», а как максимум — «утверждение» в роли будущего руководителя Армении. А в том, что решающее слово здесь по-прежнему остается за Москвой, сомнений нет.

Намеренно оставим в стороне гадание, на самом ли деле Кочарян заручился поддержкой Москвы на внутриармянском поле или же его сторонники просто «создают впечатление». Тем более что есть еще единый кандидат оппозиции в лице Вазгена Манукяна, которого поддерживают вполне промосковские республиканцы, есть Артур Ванецян, бывший руководитель СНБ Армении и личный друг президента Чечни Рамзана Кадырова, недавно вынырнул из «политического небытия» и высказался по поводу актуальных вопросов армянской политики Карен Карапетян, бывший высокопоставленный сотрудник «Газпрома», который занимал пост премьер-министра Армении как раз накануне «шашлычной революции». Да и между Кочаряном и Москвой не все гладко: был в истории Армении теракт 27 октября 1999 года, когда пятерка террористов во главе с Наири Унаняном устроила бойню прямо в зале заседаний парламента Армении, убив, в числе прочего, премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчяна, наиболее опасных соперников Кочаряна и лидеров пророссийского блока «Единство». На их похороны приезжал Владимир Путин, на тот момент глава правительства России. А по поводу причастности к этому теракту президента Армении не высказался только ленивый. Не станем даже вспоминать события конца октября нынешнего года, когда на фоне все более очевидного военного разгрома Армении в Карабахе Роберт Седракович тоже планировал вылететь в Москву вместе с первым президентом Армении, встретиться там «с представителями российской элиты», его сторонники уверяли, что вот сейчас Кочарян со всеми договорится, Россия вступится за Армению всей своей мощью,…но в результате второй президент Армении до Москвы так и не добрался — у него прямо перед вылетом во время профилактического тестирования обнаружили коронавирус, и как были уверены эксперты, во-первых, на стадии подготовки не удалось «заквасить» в Москве многообещающих встреч, а во-вторых, Кочарян прекрасно понимал, что никаких «блестящих результатов» из Москвы в Ереван он не привезет. Важно другое. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на этом фоне не только напомнил, кем являются в реальности Кочарян и Саргсян. Он жестко и убедительно «разбил» надежды армянской аудитории на реванш Кочаряна. И направил армянской аудитории программный месседж: проиграл не Пашинян — проиграла Армения. У которой уже не осталось даже теоретических шансов на реванш, вне зависимости от того, кто окажется в «руководящем кресле» в Ереване. Доказав в очередной раз, что даже внутриполитические тренды в Армении модерирует сегодня Азербайджан.

Нурани

Minval.az