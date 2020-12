Китайский зонд Chang’e-5 успешно вернулся на Землю с образцами лунного грунта. Об этом сообщает CGTN в Twitter.

Капсула приземлилась на территории автономного китайского района Внутренняя Монголия.

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang’e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG

— CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020