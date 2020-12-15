Сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжают свой визит по региону. Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США и Франции Эндрю Шофера и Стефана Висконти с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ознаменовалась жесткой «дипломатической поркой». Глава Азербайджанской Республики, во-первых, напомнил, что за все годы своей деятельности Минская группа так и не добилась реального урегулирования, что, во-вторых, вопреки уверениям, будто бы «конфликт не имеет военного решения», Азербайджан решил этот конфликт военным, точнее, военно-политическим путем, в-третьих, что в регионе сформировалась новая ситуация, и самое главное, что он, президент Азербайджана, Минскую группу в страну не приглашал, но когда узнал, что они собираются приехать, не стал возражать.

Теперь дипломаты прибыли в Ереван. И вот тут уже героями скандальной хроники оказалась не Минская группа, а принимающая сторона. Впрочем, расскажем по порядку.

Сначала отличился Араик Арутюнян, «президент Нагорного Карабаха». Как сообщили ереванские СМИ, сей субъект отменил встречу с сопредседателями, так как они прибыли в неполном составе — без российского сопредседателя. И, возможно, сам был очень доволен той «официальной версией», которую выдал в прессе устами своей «команды». Жаль только, что поверить в нее никак не получалось. Дело даже не в том, что во встречах сопредседателей принимает участие глава диппредставительства РФ в той стране, куда они прибыли с визитом (в Азербайджане это был посол Михаил Бочарников, в Армении — временный поверенный в делах Алексей Синегубов). Куда важнее, что сопредседатели не стали встречаться с Араиком Арутюняном по простой и понятной причине: : а кого и что этот субъект теперь представляет? В самом деле, вопрос «будущего статуса Карабаха», как уже не раз подчеркивал президент Азербайджана, закрыт. То, что на встрече сопредседателей МГ ОБСЕ с Ильхамом Алиевым этот статус не был упомянут даже полунамеком, подтвердило еще раз:«реанимировать тему» не собираются даже сопредседатели ОБСЕ. А так как признаваться еще и в этом провале армянской стороне не хочется, то приходится изобретать и вбрасывать в информационное пространство смехотворные версии в стиле «это не меня не позвали — я сам не пошел!»

Пожалуй, одного только этого уже достаточно, чтобы назвать визит Минской группы ОБСЕ в регион дипломатическим провалом Армении. Точнее, еще одним проявлением этого провала. Только вот одной только «неудачной отмазкой» Араика дело не заканчивается. Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече с сопредседателями вновь озвучил свои старые установки, отметив в качестве приоритета армянской стороны установление статуса «Арцаха» на основе права народа на самоопределение, деоккупацию территорий «Арцаха» со стороны Азербайджана, создание условий для безопасного возвращения «арцахских армян» в свои дома, а также сохранение религиозного и культурного наследия». То же самое он уже озвучивал, напомним, на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Но теперь прежние заявления звучат на куда более опасном фоне. В Армении не просто продолжают требовать от Азербайджана территории, освобожденные в ходе Отечественной войны. Сообщения из Ходжвендского района не оставляют сомнений: одними только словоизлияниями господина Айвазяна дело не ограничивается. Армения явно пытается действовать и «в поле», опираясь на те самые оставшиеся в лесах вооруженные группы.

Намеренно оставим в стороне вопрос, что в этом случае будет делать Минская группа ОБСЕ. Важно другое. Эта тактика далеко не нова. Армения придерживалась ее все прежние годы: с одной стороны, ее дипломатические представители требовали «самоопределения для «Арцаха»», «гарантий безопасности» и т.д., а с другой, «люди в погонах» устраивали на линии соприкосновения вооруженные провокации. Только вот, как бы это поделикатнее, в Ереване поланали, что могут вести такие игры, пока местную верхушку «гипнотизировали» итоги боевых действий начала девяностых и территориальных захватов в Азербайджане (с чьей помощью они делались, весьма откровенно рассказывали и Михаил Леонтьев, и Александр Невзоров, и многие другие). Но теперь ситуация изменилась. Во-первых, уже и в самом Ереване признают: именно «непродуманная внешняя политика», а проще говоря, та недоговороспособность, которую раз за разом демонстрировала Армения, и привела регион к войне. А во-вторых, и «в-главных», Армения эту войну проиграла. Во многом потому, что вовремя не услышала предупреждений Азербайджана и просто забыла о реальности. Так что сегодня ереванским воротилам лучше сидеть тихо и не устраивать провокаций. А еще — внимательно слушать предупреждения Азербайджана: мы уже один раз сломали хребет армянскому фашизму своим «Железным кулаком», и если потребуется, сделаем это еще раз.

Главное, чтобы в Ереване это вовремя поняли.

Нурани

Minval.az