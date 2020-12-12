Экспертное сообщество Южного Кавказа вновь обсуждает «железнодорожные новости». Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России, н своем еженедельном брифинге сообщила: Москва считает наиболее перспективным направлением восстановление железнодорожного сообщения. В этих целях при содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков, железнодорожной инфраструктуры, в Нахичеванской автономной республике, а также на прилегающих к границе железнодорожных линиях в Армении.

Заявление Захаровой «обозначает» масштабное поле для комментирования. Прежде всего, очевидно, что Москва самым серьезным образом «продвигает» выполнение того самого 9-го пункта Трехстороннего соглашения — того самого, где речь идет о разблокировании коммуникаций и создании транспортных коридоров. Более того, Захарова подчеркивает важность этого пункта. Наконец, Россия обладает прямо-таки уникальными возможностями для «продвижения вопроса». Во-первых, именно российские пограничники должны обеспечивать безопасность «Мегринского коридора». А во-вторых, Армения, как известно, собственных железных дорог не контролирует — они принадлежат России, точнее, РЖД.

Более того, нетрудно заметить, что Москва ставит вопрос о полной «разблокировке» железных дорог Армении, что предусматривается Трехсторонним соглашением и где у России наличествует и коммерческий интерес — армянские железные дороги глубоко убыточны, и без политического разблокирования рассчитывать на их реабилитацию и превращение в нечто прибыльное не стоит.

Теоретически здесь должны следовать рассуждения о «технических» и «коммерческих» сложностях. В самом деле, железная дорога от Горадиза до Минджевана находилась под армянской оккупацией почти 30 лет, и отсюда «откручивали» и продавали все что можно и что нельзя. А Мегринский коридор был заблокирован еще раньше — в конце восьмидесятых годов. Армянские националисты устраивали здесь регулярные диверсии. Об этом в Ереване не очень любят говорить вслух, но именно Армения первой применила тактику «железнодорожной блокады», закрыв транспортное сообщение с Нахичеванской АССР. Каких усилий потребует теперь реабилитация железных дорог — пока что остается только гадать.

Наконец, нет ясности и с вопросами собственности. Армянские железные дороги находятся в концессионном управлении РЖД. Но Мегринский участок железной дороги, тот самый, который теперь должен быть восстановлен и взят под охрану пограничниками ФБС России, проходит по территории Армении, но даже в советские годы принадлежал Азербайджанской железной дороге. И кто будет его «коммерческим» хозяином теперь, тоже пока что вопрос открытый. С учетом всей деликатности ситуации — тем более.

Но все это — вопросы решаемые. А вот политические риски — дело другое. В Армении в структурах исполнительной власти пока даже не заговаривают о признании границ Азербайджана и Турции, без чего говорить о возобновлении железнодорожного транзита невозможно даже теоретически. Но самое главное — серьезные опасения внушает то «напряжение», которое создано в Армении вокруг пункта 9 Трехстороннего соглашения — это уже опасность иного рода. Заявления об угрозе «потери Зангезура» звучат в Ереване едва ли не каждый день. Не меньше алармистских воплей и в связи с «прямым железнодорожным сообщением» Азербайджана и Турции — с учетом дороги Карс-Игдыр-Нахчыван. В такой ситуации уже нельзя исключать попыток «воспрепятствовать» реализации договоренностей об открытии коридоров через Зангезур, причем арсенал средств может быть самым широким — от попыток ревизии Трехстороннего соглашения на политическом уровне (где заявления главы МИД Армении А.Айвазяна — уже явный «пробный шар») и до открытых силовых провокаций. А это уже может сорвать в регионе весь мирный процесс в принципе — со всеми вполне прогнозируемыми последствиями для всех, и прежде всего самой Армении. Хорошо, если в Ереване вовремя одумаются и остановятся. Только вот пока что «зангезурскую истерию» в армянском обществе раздувают столь старательно и столь масштабно, что этакий «общеармянский прыжок под поезд» уже не выглядит таким уж невероятным.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az