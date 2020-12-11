В Баку сегодня прошел парад Победы, в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Для жителей Азербайджана это исторический момент. Радость победы с Азербайджаном разделила Турция, а также жители других стран поддерживающие справедливую позицию Азербайджана в нагорно- карабахском конфликте. Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев во время обострения конфликта доносил эту позицию мировому сообществу и сегодня поделился своими эмоциями по случаю парада с порталом «Москва-Баку». В интервью он рассказал какой главный посыл несет парад Победы в Баку мировому сообществу, и кто может помочь Армении выйти из протестного состояния.

— Азербайджан через 30 лет вернул себе свои земли, и я этому очень рад. Считаю, что это правильно и с юридической точки зрения, и с международно-правовой, так как мы выполнили решение Совета Безопасности ООН. И конечно это правильно с чисто человеческой точки зрения. Почти миллион человек вернутся в свои районы. Я хотел бы сказать, что вернутся в свои дома, но к сожалению, там все разрушено и уничтожено. Но мы верим, что мы все восстановим. Конечно у меня большое чувство радости и потому что в самом большом городе Карабаха, в Агдаме расположена могила моего деда. И я надеюсь, что смогу привезти туда своих детей и внуков. Сегодня я испытываю чувство радости что все закончилось, но есть и чувство сожаления и большого горя. Мы потеряли столько молодых ребят… Конечно это была Отечественная война, мы освобождали свои земли, и ребята погибли за свою страну. Но боль каждого, это наша общая боль. Переполняет чувство гордость за свою страну, за своих ребят, которые, не взирая ни на что, гибли чтобы освободить эти районы. Чувства охватывают противоречивые, но главные это чувство гордости и радости что война кончилась, и теперь люди могут вернуться домой.

— Азербайджан не просто парад провел, мы показали сколько техники противника было захвачено в ходе военных действий. И сейчас опыт азербайджанской армии и опыт этой войны изучают практически во всех армиях мира. Потому что это была уже война 21 века с участием дронов, беспилотников и так далее. Это была война компьютерного века, который наступил в конце 20 века. И конечно главный и очевидный посыл в том, что Азербайджан становится достаточно значимым игроком не только на Южном Кавказе, но и в регионе. Также я думаю, что парад Победы в Баку — это еще и трансляция позиции Азербайджана, посыл всему миру — может быть пора остановиться, может быть хватит воевать.

— Я уверен, что меня услышали и в России. После программ на ТВ с моим участием очень многие люди говорили мне спасибо за мое выступление и высказывания. Говорили, что многие вещи в этом вопросе они стали лучше понимать. Более того, кончилось это даже тем что мой визави (Карен Шахназаров — советский и российский кинорежиссёр и общественный деятель — прим. ред.), человек, который всегда выступал на стороне Армении и на стороне Карабаха даже он сказал, что готов подписаться под каждым моим словом. Если многие люди поняли, о чем я говорю, то эффект от моего выступления безусловно был. Я всегда призывал только к одному, чтоб люди наконец –то поняли, что в 21 веке нельзя убивать друг друга. Нельзя провозглашать идеи, которые приводят к тому, что люди в ненависти убивают друг друга. А самое главное на слезинке одного ребенка тоже нельзя строить храм счастья -это еще Достоевский говорил. И если погибают дети, а во время конфликта погибло много детей, если погибают женщины, старики, если идея должна завоёвываться такой кровью, то эта идея ничего не стоит. Поэтому я еще раз обращаюсь к армянскому населению Нагорного Карабаха -я уверен, что мы можем и должны жить нормально, нужно заканчивать воины.

— Буквально вчера в армянском парламенте выдвигались идеи, чтоб восстановить дипломатические отношения с Азербайджаном. Очень многие крупные аналитики армянского происхождения, живущие во Франции и Америке, считают, что если будут разблокированы все пути, то на Южном Кавказе от этого больше всего выиграет сама Армения. Армении просто надо понять в чем её смысл существования.

Есть цифры, которые приводит президент России Владимир Путин, что на сегодня в РФ живут 2,5 миллиона армян. Это гораздо меньше чем в самой Армении. И как говорят сами армянские аналитики, если армяне уезжают из своей страны, то это кончится тем, что вскоре такого государства может и не быть на Южном Кавказе. И виноваты будут в этом сами граждане Армении, если будут вечно устраивать разборки. Я хочу напомнить свое выступление, которое было несколько месяцев назад. Я тогда говорил, что ненависть, в которой они воспитывали свой народ дала свои плоды. Уже было что армянские террористы ворвались в армянский парламент и убили спикера парламента, убили премьер -министра. И вот 20 дней назад они опять ворвались в здание парламента, опять до полусмерти избили своего спикера, опять ломали и крушили все. Невозможно жить с такой взаимной ненавистью друг к другу. Им надо остановиться и подумать, как жить дальше. Я уверен, что в данном случаи надо решать все демократическим способом. Если люди голосовали за партию Пашиняна, нравится он им или нет, мне он лично не нравиться, это и есть демократия. На следующих выборах голосуйте за тех, кто вам нравится. А драться и ломать все вокруг — это путь в никуда.

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