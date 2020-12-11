В Армении заговорили о необходимости признать поражение, начать диалог с Азербайджаном и установить дипломатические отношения. Подобный призыв, в частности, озвучил в парламенте депутат от пашиняновской фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян: «»Необходимо быть честными и полностью и с ответственностью принять поражение. Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было». И, возможно, по закону жанра, здесь должны следовать рассуждения, что общественное мнение меняется, что в Армении уже говорят о мире, причем этот призыв озвучивает депутат от «премьерского» блока, и т.д. Только вот в Армении говорили о мире и до Отечественной войны. Но —маленькая деталь! — «мириться» предлагали на фоне продолжающейся оккупации 20% территории Азербайджана и не желали даже слышать о выводе войск. И теперь, говоря о мире, автор «мирной инициативы» Андраник Кочарян старательно обходит весьма взрывоопасную тему — необходимость признания границ и отказа от претензий на Карабах. А министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в те же дни в ходе своего визита в Москву с воодушевлением озвучивает провокационные «установки» насчет «самоопределения Арцаха» и даже предъявляет Азербайджану территориальные претензии — «по второму кругу», так сказать. Не те «установки», после высказывания которых реально ожидать от Армении полновесных переговоров о мире. Раскрытые бывшими президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, а затем — и Николом Пашиняном пикантные подробности переговорного процесса в Карабахе показывают: Армения заключала договоренности, но вот выполнять их не считала для себя обязательным. Да тут еще на фоне нынешнего внутриполитического кризиса в Армении, когда нет полной ясности, с кем вести эти переговоры о мире и не будут ли достигнутые договоренности подвергнуты ревизии следующей «командой». Тем более что Пашиняна уже подозревают в неких «тайных договоренностях» и стремлении «сдать земли».

Во всяком случае, депутат парламента Армении госпожа Ивета Тоноян поделилась новостями из такого источника аж на заседании Национального собрания: в одном из ресторанов Вардениса (историческое название — Басаркечар) обедали азербайджанские военнослужащие, одетые в гражданскую одежду! А еще делали покупки в местных магазинах! После чего припечатала: «Конечно, Служба национальной безопасности, в свойственном ей стиле, поспешила опровергнуть данную информацию, но мы все видели, чего стоят опровержения наших официальных структур, и особенно, для нас».

Не то чтобы госпожу Тоноян напугали сами по себе «азербайджанские военнослужащие, одетые в гражданскую одежду». Настоящие страхи — в другом. Потеря Карабаха уже оказалась для Армении сильнейшим шоком. Теперь начался не менее болезненный процесс делимитации и демаркации границ. В результате Армения уже потеряла 70% золотоносных жил Сейюдлю, на одном участке границы ей пришлось «подвинуться» метров на 800, на другом тоже приходится отходить…И это еще не все: в Армении с понятной остротой обсуждают судьбу Зангезура. «Баграмян, 26», комментируя заявление турецкого телеведущего Экрема Ачыкеля, что Армения не сможет выплатить Азербайджану по судебным искам 50 миллиардов долларов и должна будет отдать Зангезур, язвительно замечает: «Помните как некоторые армяне с полной уверенностью рассказывали, что отдадим Карабах и заживём как Швейцария? Ну что же, по всей видимости богатая жизнь откладывается. Впереди кропотливая работа по сливу Зангезура и вот тогда уж точно заживём». А другой телеграмм-канал Apricot Post алармистским тоном возвещает, что, «Никол Пашинян не до конца раскрыл скобки соглашения, которое он подписал 9 ноября. Речь идет о передаче Азербайджану некоторых населенных пунктов на территории самой республики Армения, а именно Сюникской области» (Зангезура — Minval.az)» и «о полноценном коридоре, который буквально отрежет Армению от Ирана», что именно поэтому подал в отставку губернатор «Сюника» Унан Погосян, и вообще, «правительство Армении должно выйти к людям и объяснить суть документа, который был подписан, объяснить почему они бросили «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) на произвол судьбы и не занимаются отстаиванием границ и сел, объяснить почему наши границы остались без защиты армии и на каком основании Президент вражеской стороны обсуждает с региональными партнерами деление территории Армении на части».

Имеет, конечно, право на жизнь версия, что армянское общество еще не отошло от потрясения, вызванного беспардонным враньем официальных властей. Вначале здесь уверяли всех и вся в «непобедимости» армянской армии, в то время как уже располагали сведениями о том, что реальный расклад сил — не в пользу Армении, затем изобретали сказки о «победах» и «успехах», в то время как армянская оборона рассыпалась под азербайджанскими ударами…Вполне ожидаемо, что армянская политизированная аудитория не уверена, что от народа не скрывают важную информацию и о нынешних мирных договоренностях.

Но речь идет не просто о нюансах переживаний армянского общества по поводу собственного разгрома. Такой «фестиваль конспирологии» — это вполне реальная опасность и для тех мирных договоренностей, которые уже заключены, и для тех, над которым еще предстоит работать.

Только вот попытки такой «корректировки» уже достигнутых договоренностей действительно могут закончиться для Армении новыми территориальными потерями.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az