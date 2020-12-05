Американский журнал Time объявил 2020-й худшим годом. Соответствующая обложка выпуска опубликована в Twitter-аккаунте издания в субботу, 5 декабря.

В связанной с обложкой статье кинокритик Стефани Захарек заявила, что, хоть в истории Соединенных Штатов и были куда более нелегкие годы, почти никто из ныне живущих еще не переживал ничего подобного, имея в виду пандемию коронавируса.

TIME’s new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

«Моя работа в качестве кинокритика — смотреть фильмы и выделять из них связь с миром и нашими жизнями. Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как выдуманный апокалипсис. Он, помимо того, что был полон боли, был до сумасшествия будничным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом», — заключила Захарек.

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