Американский журнал Time объявил 2020-й худшим годом. Соответствующая обложка выпуска опубликована в Twitter-аккаунте издания в субботу, 5 декабря.

В связанной с обложкой статье кинокритик Стефани Захарек заявила, что, хоть в истории Соединенных Штатов и были куда более нелегкие годы, почти никто из ныне живущих еще не переживал ничего подобного, имея в виду пандемию коронавируса.

TIME’s new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020