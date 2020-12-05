Карабах — это часть территории Азербайджана. Теперь об этом напомнил Кремль устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Отметив, что Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, Дмитрий Песков напомнил: «Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла», — добавив, что «и президент (Владимир) Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией». Напомним: в резолюциях СБ ООН, на которые ссылался Песков, Нагорный Карабах именуется «регионом Азербайджана». Более того, нетрудно «прочитать» и другое: педалировать вопрос статуса и настаивать на его «определении» Москва не намерена. Строго говоря, об этом еще раньше высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Подобное заявление пресс-секретаря президента РФ — априори «месседж». В нынешней ситуации — тем более. И кому он адресован, догадаться нетрудно: заявление Пескова прозвучало на фоне непонятных «маневров» армянской стороны, и прежде всего побитых карабахских сепаратистов, на российском «треке». Вместо ушедшего со скандалом в отставку Самвела Бабаяна пост «секретаря Совета безопасности» Нагорного Карабаха занял Виталий Баласанян, тоже военной преступник и бывший «полевой командир», но зато считающийся в определенных кругах промосковской фигурой. Причем новое назначение состоялось после тайного визита Араика Арутюняна в Москву. Дальше — больше: небезызвестный Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo поведал: Нагорный Карабах собирается объявить у себя русский язык вторым государственным! И, наконец, апофеоз. «Советник» Араика Арутюняна Давид Бабаян заявил, что в Карабахе было бы неплохо создать российскую военную базу: «Считаю, что иметь здесь базу РФ было бы очень хорошо. У России очень мощный геополитический потенциал».

Только вот ожидаемой радости и «чепчиков в воздух» со стороны РФ не наблюдается. По поводу русского языка Дмитрий Песков (несмотря на все старания РИА «Новости» сместить акценты в его заявлении) высказался весьма сдержанно: да, «русский язык и в Карабахе используется, и в Армении, на русском говорят и в Азербайджане, и много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза», однако «придание русскому статуса государственного в Карабахе не является темой переговоров и темой контактов». В переводе: разбирайтесь сами и не рассчитывайте на какие-либо дивиденды с нашей стороны в обмен. Да тут еще выяснилось, что Пегов со своей сенсацией, мягко говоря, поторопился: местный «депутат» Арам Арутюнян заявил, что ничего подобного здесь не обсуждается.

Вопрос с базой вообще не удостоился официальной реакции. К тому же РосСМИ тут же растиражировали заявление небезызвестного Игоря Стрелкова: «Без согласия Азербайджана, титульной территорией которого Российская Федерация признает Карабах, базы не будет. Баку такого согласия, скорее всего, не даст». Добавим от себя: особенно если идею высказывает Самвел Бабаян.

Имеет, конечно, право на жизнь версия, что весь этот «концерт для дудука с гармонью», который старательно исполняют звезды ханкендинского балагана — не более чем попытка «карабахского клана» заручиться поддержкой Москвы в разворачивающихся в Армении внутриполитических играх. Но вот на фоне опасного роста реваншистских настроений в Армении все это получает уже другое прочтение: карабахская «верхушка» явно рассчитывает выжать из своей демонстрации любви к Москве вполне материальные «дивиденды». И вряд ли это планы, что в качестве гуманитарной помощи жителям Ханкенди выдадут дополнительно одну банку тушенки и две пачки макарон. Речь идет о «военно-политических» планах и надеждах.

Другой вопрос, что Москва вряд ли намерена играть в подобные игры в Карабахе. И ее поведение в течение всех 44 дней Второй карабахской войны, и тем более подписание Трехстороннего соглашения с гарантиями вывода войск были недвусмысленным сигналом: на дворе уже не ранние девяностые с 366-м полком. Изменился и расклад сил, и логика политических процессов, и многое другое. Так что армянским любителям «прихватизации» чужих земель теперь лучше сидеть тихо, не делать резких телодвижений и уяснить для себя простую вещь: никто не намерен воевать с Азербайджаном ради армянских интересов. А еще лучше — повнимательнее «считывать сигналы». А это не только азербайджанские военные колонны, двигающиеся под охраной российских миротворцев, и алармистские вопли политолога Тиграна Абрамяна: какой ужас, азербайджанские военнослужащие отовариваются в супермаркетах в Карабахе! Это прежде всего заявление Минюста Азербайджана, что к юрисдикции Карабахского регионального управления юстиции относятся город Ханкенди, Шушинский, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы, и уже началась работа по комплектации кадрами этого управления. А Жирайр Либаридян, ветеран армянской дипломатии, который понимает в международных делах значительно больше, чем вся команда Пашиняна вместе взятая, предупреждает, что «заявление о прекращении огня фактически закрывает тему Карабаха. Оно не говорит этого прямо, но оно основано на принципе территориальной целостности Азербайджана. И Пашинян, премьер-министр Армении, подписал его. И никто уже этого не изменит». А значит, армянским «бонзам» лучше не суетиться и не пытаться задешево купить благосклонность Кремля, пытаясь втянуть Россию в весьма опасные и провокационные игры. Неудивительно, что на все «сигналы» из Ханкенди Москва реагирует в лучшем случае с холодной вежливостью.

Только вот, когда планы по «установлению особых отношений» не сработают, вполне возможно, «обижаться» в Армении начнут уже на Россию. И еще предъявят счет: «Мы столько были готовы сделать для вас, а вы?..» Тем более что в Армении уже обижаются на Россию, которая ну до ужаса разочаровала ереванских «младших партнеров» тем, что не стала воевать с Азербайджаном ради армянских территориальных аппетитов. Во всяком случае, бывший посол Армении в России Александр Григорян уже заявляет в интервью «Новой газете»: «Сейчас люди протестуют против власти, против Пашиняна. Но со временем они разберутся и осознают, что Россия не помогла Армении и что надо искать альтернативу России. Мы доверяли России, но просчитались». И какое «практическое прочтение» могут получить эти «обидки» с учетом существующих в Армении традиций политического террора — вопрос, который стоит того, чтобы озвучить. Так что возможные сценарии реагирования на армянские провокации лучше «просчитывать» уже сейчас. И не только Азербайджану.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az