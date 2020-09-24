На заседании комитета по правой политике и государственному строительству Милли Меджлиса обсуждалось положение дисциплинарной комиссии, оно было рекомендовано на пленарное заседание осенней сессии, заявил член комитета ММ по правой политике и государственному строительству Эркин Гадирли, который отметил, что наряду с другими моментами в проекте прописано обязательство для депутатов представлять финансовый отчет. Так, согласно его словам, если законопроект будет принят, в отношении не представивших финансовый отчет депутатов может начаться дисциплинарное производство.

На самом деле, вопрос о декларации доходов госчиновников и депутатов в стране поднимается не в первый раз. Но почему-то до сих пор никто из них так и не отчитался – на какие средства живет. И как может хватить депутатской зарплаты на покупку недвижимости за границей, автомобильных парков и так далее. Почему это происходит?

Экономист Натик Джафарлы считает, что предложение, озвученное в парламенте Комиссией по этике и юридическим изменениям пока что касается только депутатов, хотя на самом деле хотелось бы, чтобы оно распространялось на всех чиновников – независимо от ранга и положения, ибо они все обязаны отчитываться перед народом о своих доходах.

— Так или иначе, начинать когда-то все равно надо было, и потому первый шаг был сделан именно в направлении депутатов. Предложение поступит на Пленарное заседание и будет рассмотрено во время осенней сессии. Суть предложения в том, чтобы депутаты ежегодно отчитывались и давали декларации о доходах, и это должно быть публично, так как любой гражданин страны имеет право знать, на какие доходы живет депутат в течение года, а также со списком его имущества.

Я искренне надеюсь, что и в будущем все работники госструктур, чиновники, получающие зарплату из бюджета, последуют этому примеру.

— Да, очень хотелось бы верить. Но все ли так гладко на самом деле? С трудом верится, что депутаты с радостью обнародуют все свои капиталы и имущество. Скажите, есть ли возможность как-то обойти эту декларацию?

— В Азербайджане есть множество вариантов обхода законов, и вам это известно не хуже меня. Но прогнозирую, что, скорее всего, еще до принятия этого закона многие депутаты, у которых есть свой бизнес, запрещенный по закону, будут в срочном порядке переводить финансовые активы на своих ближайших родственников, членов семьи и таким образом сдавать в результате практически пустую декларацию, указав в ней только свою зарплату. Скорее всего, именно такой вариант наиболее возможен. Кроме того, у многих депутатов есть финансовые активы и недвижимость за границей, и пока не ясно, каким образом будет решен этот вопрос. Давайте вспомним, что в медиа часто всплывают сообщения и новости о том, что какой-то депутат приобрел недвижимость или бизнес за пределами Азербайджана. Насчет этого пока тоже не совсем ясно, декларация о доходах, скорее всего, будет охватывать только нашу страну. Но отмечу, что во время обсуждения этот вопрос тоже будет поднят Эркином Гадирли в парламенте. Помимо этого есть еще активы, которые очень сложно отследить: к примеру, происхождение наличных денег, украшений, антиквариата. Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос существует процедура конкретной описи имущества, обыска, и прочих юридических моментов. Но пока опять же мы не знаем, как все будет учитываться в законопроекте, так как у депутатов есть неприкосновенность, а потому неизвестно, какие механизмы будут применены в процессе составления декларации. Данный вопрос пока на стадии обсуждения. Есть механизмы, с помощью которых депутаты и госчиновники могут скрыть свои доходы, и поэтому во многих странах мира, в том числе и в России, чиновники декларируют не только свои доходы, но и доходы своих близких родственников. Я думаю, что у нас тоже закон может быть расширен, и госчиновникам должны приписать аналогичные обязательства, обязующие декларировать не только свои доходы, но и доходы членов семьи.

Еще в 2005 году в Азербайджане приняли закон «О декларировании доходов государственных чиновников». Президент поручил Кабинету министров подготовить в течение трех месяцев механизм декларирования.

— Но почему только сейчас заговорили об этой декларации?

— «Объясняли» отсутствием формы самой декларации, которую правительство не подготовило. Далее: в статье 18 «Основные обязанности государственного служащего» закона Азербайджанской Республики «О государственной службе», разработанного на базисе закона «О борьбе с коррупцией», такая необходимость прописана черным по белому. В законе черным по белому написано: госслужащий обязан ежегодно представлять руководителю органа, где проходит службу, финансовый отчет о своих доходах и имущественном положении, указывать в нем источник, вид и сумму дополнительных доходов. Как видите, и закон есть, и поводов для его применения сколько угодно. Но причина одна: у нас в стране этот закон не работает, как и многие другие. Давайте дождемся осенней сессии, а там уже видно будет.

— Скажите, а могут по какой-либо причине не принять этот законопроект во время осенней сессии?

— Не думаю, что такое возможно, хотя не исключено, потому что если Комиссия рассмотрела и приняла в первом чтении и рекомендовала на Пленарную сессию, этот законопроект все–таки будет принят. Решение уже принято на высоком уровне, и эти поправки будут приняты.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az