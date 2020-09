Участники детской передачи Ultra Strips Down, которую транслируют на датском канале Ultra, полностью разделись перед зрителями, чтобы объяснить им, что своего тела не нужно стесняться. Об этом сообщает The New Yourk Times.

В момент съемки программы, посвященной коже и волосам, в зрительном зале находились дети 11-13 лет. Ведущий просил их задавать вопросы о теле человека и помнить, что «плохих вопросов» нет. Всего перед зрителями разделись пятеро человек — они стояли лицом к залу и камерам совершенно голые со скрещенными за спиной руками.

Продюсеры шоу объяснили, что задумали такую образовательную передачу в поддержку бодипозитива и против давления на детей изображений «идеального» тела в соцсетях.

Ultra Strips Down популярная в Дании программа, которую продлили на второй сезон. При этом не все поддерживают ее политику. Член правой Датской народной партии Питер Скааруп заявил, что Ultra Strips Down развращает детей. «Еще слишком рано для детей начинать с мужских и женских гениталий», — заявил он.

В Дании многие считают, что детей не нужно ограждать от реалий жизни. В 2014 году в зоопарке Копенгагена, например, демонстрировали эвтаназию и вскрытие жирафа. Дети сидели в первом ряду.

Minval.az