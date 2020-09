epaselect epa08245666 A medical staff looks at a patient in the intensive care unit (ICU) of a hospital designated for COVID-19 patients in Wuhan, Hubei province, China, 24 February 2020 (issued 25 February 2020). There are still over 9,000 COVID-19 patients in critical conditions in China as of 24 February. EPA-EFE/SHI ZHI CHINA OUT

По меньшей мере 366 журналистов из 47 стран умерли от коронавирусной инфекции c начала марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление неправительственной организации Press emblem campaign (PEK).

Отмечается, в последние недели вирус особенно силен в Индии, где скончались более 20 человек.

«Мы призываем членов Совета ООН по правам человека принять резолюцию по укреплению безопасности журналистов во время этого беспрецедентного кризиса», — заявила генеральный секретарь РЕК Блейз Лемпен.

Согласно информации организации, с начала марта в 47 странах умерли от коронавируса 366 журналистов, еще 54 журналиста были убиты при различных обстоятельствах с начала января.

При этом количество смертельных исходов среди журналистов от COVID-19 увеличилось вдвое в период с июля по август. Больше всего жертв инфекции оказалось в Перу (82 человека), Эквадоре (40 человек), Индии (36 человек) и Бангладеше (31 человек). В России, по данным РЕК, от коронавируса умерли пять сотрудников СМИ.

Minval.az