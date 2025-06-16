Больше всего от израильских ударов по Ирану пострадал объект в Натанзе, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире ВВС.

«Наибольший ущерб был нанесён на объекте в Натанзе, где был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи», — цитирует его ТАСС.

По словам Гросси, с учётом внезапной потери внешнего питания вероятны большие повреждения или уничтожение центрифуг.

«Думаю, что были повреждения внутри, хотя, конечно, внутри не было прямого кинетического разрушения», — пояснил он.

Кроме того, как отметил глава МАГАТЭ, на объекте в Натанзе есть радиологическое и химическое загрязнение.