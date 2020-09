Во вторник, 15 сентября, в центральном торговом районе Бейрута загорелось здание, спроектированное культовым архитектором Захой Хадид.

Как сообщает Reuters, загорелась одна из сторон строящегося здания. После долгих лет простоя строительство было близко к завершению.

Good morning — in today’s news from #Lebanon, a huge fire erupted in the Beirut souks, in one of Zaha Hadid’s signature design buildings. pic.twitter.com/Ahs1pIc0bf

— Luna Safwan — لونا صفوان (@LunaSafwan) September 15, 2020