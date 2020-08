Великобритания будет добиваться расследования ситуации с Алексеем Навальным, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон, спустя сутки после того, как российский МИД ответил на аналогичные призывы других западных политиков по этому поводу.

По предварительной оценке немецких медиков, у Навального диагностировали отравление, российские медики считают основным рабочим диагнозом резкого ухудшения состояния здоровья нарушение обмена веществ. В Кремле ранее выразили надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.

Российская сторона на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом накануне обратила внимание на подозрительную поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что РФ выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с Навальным, считает недопустимыми голословные обвинения в свой адрес.

«Отравление Алексея Навального потрясло мир. Великобритания солидарна с ним и с его семьей. Нам нужно полное прозрачное расследование произошедшего. Те, кто сделал это, должны быть привлечены к ответу, и Великобритания присоединится к международным усилиям, направленным на то, чтобы правосудие восторжествовало», — написал Джонсон.

Навальный пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике. В минздраве Омской области заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020