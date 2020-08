Предубеждение — не единственная причина, которая мешает нам принимать эту полезную для организма позу, отмечает «Лайфхакер» со ссылкой на Quartz.

Мы всё время сидим: за обеденным и рабочим столом, по пути на работу и обратно, в кресле с книгой и на диване перед телевизором. И лишь иногда тратим время на дорогу от одного стула к другому и на короткие занятия спортом. Даже если вы достаточно тренируетесь, но при этом подолгу остаётесь в сидячем положении, вы всё равно рискуете получить проблемы со здоровьем и умереть раньше.

Но есть и хорошие новости: мы можем уменьшить вред от такого образа жизни, если будем почаще опускаться на корточки. Это хорошо не только для суставов, но и для организма в целом.

Как поза на корточках влияет на здоровье

В своей книге «Мышцы и меридианы. Манипуляция формой» (Muscles and Meridians: The Manipulation of Shape) новозеландский остеопат Филип Бич сформулировал теорию архетипических поз. Её суть в том, что существуют первичные положения, которые наши предки принимали ещё два с половиной миллиона лет назад. И они не просто полезны. Само наше тело устроено так, чтобы человек мог долго находиться в определённой позе без вреда для организма. В том числе — сидеть на корточках, по‑турецки или по‑японски (на коленях с опорой на пятки).

Научных исследований, подтверждающих теорию архетипических поз, нет. Но их пользу медицина не отрицает.

Всё сводится к простому принципу «используй или потеряешь». В каждом нашем суставе есть синовиальная жидкость. Она как смазка, которая питает хрящи. Чтобы жидкость вырабатывалась, нужны две вещи: движение и сжатие. Если сустав не двигается в полном диапазоне, например, тазобедренные и коленные суставы никогда не сгибаются больше чем на 90 градусов, организм считает, что его не используют — и перестаёт производить синовиальную жидкость (физиотерапевт Бахрам Джэм).

Другими словами, если вы хотите сохранять подвижность суставов и гибкость как можно дольше, чаще сгибайте колени по полной. Например, садитесь на корточки. Исследования также подтверждают положительное влияние такой позиции на перистальтику кишечника.

Здоровая опорно‑двигательная система не только делает нас гибкими и проворными, она влияет на продолжительность жизни.

Врачи из Бразилии и США пришли к выводу, что гибкость, сила мышц и умение держать баланс важны для долгой здоровой жизни. Они просили участников исследования сесть на пол, а затем подняться удобным способом. Наблюдения за пациентами в возрасте от 51 года до 80 лет показали, что у тех, кто встаёт с лёгкостью, вероятная продолжительность жизни на три года больше, чем у тех, кто не может подняться без опоры.

Что мешает нам сидеть на корточках

Одна из возможных причин, почему вставать без поддержки становится тяжело, заключается в том, что с возрастом мы всё реже садимся на корточки. Хотя глубокий присед — это форма активного отдыха, которая была неотъемлемой частью нашего прошлого. Мы просто забыли, как садиться, чтобы было удобно, и утратили навык вставать без усилий.

Другое объяснение связано с эволюцией туалетов. Когда на смену ямам в земле пришли ночные горшки и прообразы унитазов, отпала необходимость опускаться на корточки. Сейчас нам физически тяжело находиться в подобном положении, и поэтому мы его избегаем.

Почаще принимать полезную позу мешают и другие блага цивилизации. Сидеть так в офисе может быть крайне полезно для тазобедренных суставов, но гардероб современного человека, не говоря уже о деловом этикете, делают это невозможным. Редкий случай, когда мы живо представляем политика или топ‑менеджера в костюме на корточках, это постановочная фотография с милыми детишками. При этом люди, сидящие в таком же положении на тротуаре, чаще всего вызывают у нас желание поскорее пройти мимо.

Эта поза считается примитивной и ассоциируется с низким социальным статусом. Мы сразу представляем индийских крестьян или африканских кочевников, вспоминаем антисанитарию на городских улицах (физиотерапевт Бахрам Джэм).

И хотя нам это может казаться некомфортным и недостойным, множество людей на планете по‑прежнему принимают такую позу, чтобы отдохнуть, помолиться, приготовить еду или сходить в туалет. В странах, где не хватает больниц, женщины по‑прежнему рожают в этой позиции. Маленькие дети по всему миру, когда учатся ходить, плюхаются на корточки – и легко встают, чтобы идти дальше.

Как часто нужно сидеть на корточках

Не торопитесь прощаться со стульями, чтобы вернуться на «исконные» корточки. Тот же Филип Бич предупреждает: любая поза приводит к проблемам, если оставаться в ней слишком долго. Это подтверждают исследования в Китае и США: у тех, кто часами сидит на корточках, чаще болят колени и развивается остеоартрит — повреждение различных тканей суставов. Если в обычной жизни вы так не делаете, смело садитесь на корточки почаще. Это принесёт только пользу.

Minval.az