Жители Литвы взялись за руки и выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Беларуси, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.

Таким образом литовцы продемонстрировали солидарность с протестующими в Беларуси, пояснил организатор акции, журналист Андрюс Тапинас. По его словам, в акции под названием «Путь к свободе» участвовало около 50 тысяч человек.

Сообщается, что люди выстроились от Вильнюса до деревни Мядининкай, находящейся у границы с Беларусью. Протяженность живой цепи составила 32 км.

В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.

Акции также состоялись в столицах Латвии, Польши, Бельгии и Эстонии. В Риге в демонстрации приняли участие около 400 человек. Среди них были президент Эгилс Левитс, министр регионального развития Юрис Пуце и экс-мэр Риги Олег Буров. В Бельгии на акцию вышли около 100 человек, в Польше — несколько сотен, а в Эстонии — более 1 тыс.

Minval.az