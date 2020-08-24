Жители Литвы взялись за руки и выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Беларуси, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.
Таким образом литовцы продемонстрировали солидарность с протестующими в Беларуси, пояснил организатор акции, журналист Андрюс Тапинас. По его словам, в акции под названием «Путь к свободе» участвовало около 50 тысяч человек.
#HappeningNow in #Vilnius 💛💚❤️50 k people in #Lithuania joined the #FreedomWay to support the quest for #freedom of #Belarus people. You are not alone people of #Belarus 🤍❤️🤍 Stay strong✌️ pic.twitter.com/5Gorb5rrfc
— LT PermRep EU (@LithuaniaInEU) August 23, 2020
Сообщается, что люди выстроились от Вильнюса до деревни Мядининкай, находящейся у границы с Беларусью. Протяженность живой цепи составила 32 км.
В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.
Акции также состоялись в столицах Латвии, Польши, Бельгии и Эстонии. В Риге в демонстрации приняли участие около 400 человек. Среди них были президент Эгилс Левитс, министр регионального развития Юрис Пуце и экс-мэр Риги Олег Буров. В Бельгии на акцию вышли около 100 человек, в Польше — несколько сотен, а в Эстонии — более 1 тыс.