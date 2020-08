Жители Литвы взялись за руки и выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Беларуси, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.

Таким образом литовцы продемонстрировали солидарность с протестующими в Беларуси, пояснил организатор акции, журналист Андрюс Тапинас. По его словам, в акции под названием «Путь к свободе» участвовало около 50 тысяч человек.

#HappeningNow in #Vilnius 💛💚❤️50 k people in #Lithuania joined the #FreedomWay to support the quest for #freedom of #Belarus people. You are not alone people of #Belarus 🤍❤️🤍 Stay strong✌️ pic.twitter.com/5Gorb5rrfc

— LT PermRep EU (@LithuaniaInEU) August 23, 2020