Администрация президента США Дональда Трампа пытается превратить «Голос Америки» и других общественных вещателей в пропагандистские рупоры, предупредили критики американских властей после того, как ранее на этой неделе у семерых высокопоставленных сотрудников Агентства США по глобальным медиа (US Agency for Global Media, USAGM) были отозваны спецдопуски, пишет в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Издание приводит слова бывшего временного исполнительного директора USAGM Гранта Тернера и генерального советника USAGM Дэвида Клингермана, которые заявили, что из-за отзыва спецдопусков они не могут продолжать работу. По их мнению, они были уволены из-за того, что сопротивлялись политизации ведомства.

«Во вторник, когда Джо Байден назвал Камалу Харрис претенденткой в вице-президенты, «Голос Америки» опубликовал хвалебный твит в адрес вице-президента Майкла Пенса, который, как говорилось в тексте, справился с бурями, потрясшими Белый дом Трампа, и который выстоял рядом с президентом в период расследования по импичменту и многочисленных перетасовок в кабинете», — пишет The Guardian.

«Мы были шокированы, когда увидели это. Мы не могли поверить, что происходит такое, — цитирует газета слова журналиста «Голоса Америки», который сообщил, что твит исходил из центральной редакции новостей «Голоса Америки». — Мы можем видеть, как редакторы и другие начинают действовать из страха и подвергают себя самоцензуре».

«Новый исполнительный директор USAGM Майкл Пак вступил в должность в июне, с тех пор он уволил глав вещательных структур, подотчетных USAGM мировых медиа, таких как «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Новые руководители четко заявили, что визы иностранных журналистов «Голоса Америки» не будут продлены, таким образом они будут вынуждены вернуться в родные страны, что для некоторых из них может быть рискованным», — пишет The Guardian.

Комментируя ситуацию, представитель USAGM сообщил изданию: «Мы предприняли действия, направленные на восстановление целостности, уважения верховенства права в нашей работе. Мы предпримем и другие шаги для того, чтобы помочь вернуть Агентство в его былые славные дни».

«Майкл Пак пытается очистить USAGM от аполитичных, карьерных чиновников, которые помогали обеспечить выполнение USAGM его миссии по передаче непредвзятых новостей и информации по всему миру. Он разрушает складывавшееся десятилетиями наследие американского международного вещания в попытке превратить USAGM в идеологический рупор по рекламированию Дональда Трампа в преддверии выборов», — прокомментировал ситуацию глава сенатского комитета по международным делам Эллиот Энгел.

