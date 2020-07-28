В Азербайджане стартуют очередные совместные с Турцией широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил. В нашу страну, прежде всего в Нахчыван, уже прибывают личный состав и бронетехника вооруженных сил Турции. Учения продлятся до 10 августа. Сценарий не раскрывается, будет ли на них отрабатываться именно план освобождения ныне оккупированных Арменией азербайджанских земель, военные источники двух стран не уточняют. Но…

Здесь, наверное, законы жанра требуют отметить, что нынешние учения — не единственное проявление военного сотрудничества Азербайджана и Турции за последние дни. Накануне из Турции в Нахчыван доставлена специальная военно-строительная техника — для лучшего обустройства позиций и инженерных работ. А Нахчыванское направление — это Гызылгая-Гюннютская операция, где именно «инженерно-позиционные» маневры Азербайджана привели к логистической катастрофе для Армении. А нынешние учения, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе — верное свидетельство, что военное сотрудничество Азербайджана и Турции уже вышло за рамки территорий и задач, очерченных Карсским договором.

Но, сообщив о старте военных учений Азербайджана и Турции, РИА «Новости», российское официозное агентство в «бэкграунде» новости рассказало именно о боях на Товузском направлении. Строго говоря, это уже не первые масштабные тактические учения вооруженных сил двух стран. В Баку подчеркивают: они проходят в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и согласно годовому плану. Но сегодня они стартуют в те дни, когда над Товузским участком границы Азербайджана и Армении только-только развеялся дым от разрывов снарядов и мин.

В Москве, правда, стараются об этом не упоминать, но во время того витка армянской агрессии Турция выразила поддержку Азербайджану на беспрецедентно высоком уровне, пообещав предоставить нашей стране все возможности своего ВПК. А это прежде всего беспилотники «Байрактар», уже доказавшие свою эффективность в Сирии и Ливии, в том числе против зенитно-ракетных комплексов «Панцирь». Такое в вечном военно-техническом соревновании —однозначно «высший пилотаж». И если теперь Турция и Азербайджан начинают масштабные учения с таким широким территориальным охватом — это уже верный признак, что от слов в Баку и Анкаре переходят к делу. И если столь масштабные учения уже сами по себе плохая новость для Армении, то на нынешнем фоне они превращаются в воплотившийся наяву самый страшный кошмар для Иревана. Они — наглядное свидетельство, что военная коалиция Азербайджана и Турции не просто обсуждается в экспертном сообществе — она работает.

Более того, в те же дни показательные «военные новости» приходят из самой Турции. МВД Турции объявило о начале антитеррористической операции Yıldırım-3 Ağrı Dağı. Она направлена против террористов РКК и пройдет на территории сразу трех провинций страны — Агры, Игдыр и Карс, то есть рядом с границей Армении. Что тоже трудно расценить иначе чем «месседж», адресованный Иревану, где к тому же активно заигрывают с курдскими террористами. И все это — после истеричных требований Иревана «не пущать» Турцию в урегулирование карабахского конфликта. Такой демонстративный «игнор» даже в «конфликтной» политике — явление достаточно редкое.

И еще один удар: несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не только Ливию, но и ситуацию на границе Азербайджана и Армении. А это в переводе с дипломатического означает, что Россия уже признает большую роль Турции на Южном Кавказе и обсуждает с ней армяно-азербайджанскую проблематику, невзирая на все истерики, топанье ногами и катание по полу иреванских политиков.

Теоретически в Иреване могли бы использовать в качестве повода для воодушевления то обстоятельство, что Россия начинает свои военные учения на территории Северного Кавказа и оккупированных грузинских Южной Осетии и Абхазии — в рамках подготовки к масштабным учениям «Кавказ-2020». Но вот затронут ли они военную базу РФ в армянском Гюмри и вообще территорию Армении — вопрос открытый. На фоне «логистических трудностей», которые испытывает эта база, и того обстоятельства, что совместные учения в рамках ОДКБ в Армении нередко проводились или силами личного состава самой базы, июли в лучшем случае в командно-штабном варианте, Иревану есть о чем беспокоиться. Тем более с учетом избитого, но не потерявшего актуальности вопроса: а если завтра война?

И самое страшное, что вопрос этот для Иревана далеко не теоретический и не умозрительный.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az