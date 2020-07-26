Пингвины — одни из самых экзотических, милых и всеми любимых представителей фауны. Многие путешественники и любители животных мечтают увидеть их в естественной среде обитания. «Вокруг света» собрал список из семи локаций на планете, где можно осуществить эту мечту.

Острова Галапагос, Эквадор

Вид: галапагосский пингвин

Лучшее время посещения: май — январь

Численность колонии: менее 2 тыс. особей

Архипелаг Галапагос славится своим уникальным животным миром, и местные пингвины — его яркие представители. Кстати, это единственный вид пингвинов, который можно встретить в Северном полушарии. Причиной тому стало Перуанское течение (оно же течение Гумбольдта), которое приносит сюда холодные воды. Хотя и сам вид смог адаптироваться: в процессе эволюции пингвины уменьшились в размере и весе, что позволило им стать более быстрыми — в воде они развивают скорость до 25 км/ч. Вид очень немногочисленный и находится под охраной. Основные угрозы для него — загрязнение окружающей среды и глобальное потепление, в частности Эль-Ниньо, или Южная осцилляция, которая стала причиной сокращения численности галапагосских пингвинов почти на 80%.

Архипелаг Снэрс, Новая Зеландия

Вид: снэрский хохлатый пингвин

Лучшее время посещения: январь — февраль

Численность колонии: до 3 тыс. особей

Архипелаг Снэрс считается настоящей жемчужиной Новой Зеландии — здесь никогда не обитали ни люди, ни млекопитающие, что позволило сохранить уникальную флору и фауну этого места и делает острова раем для птиц разных видов, в том числе для снэрских хохлатых пингвинов. Особи этого вида небольшие: их рост составляет около 55 см, вес — до 4 кг. При этом они очень яркие: у них красный клюв, а главной отличительной особенностью вида является желтый хохолок. Интересный факт: этих пингвинов можно встретить в лесах, именно там они создают свои гнезда. Особо смелые особи иногда даже делают это на ветвях деревьев высотой до двух метров.

Пляж Болдерс, ЮАР

Вид: очковый пингвин

Лучшее время посещения: февраль — май

Численность колонии: более 3 тыс. особей

Пляж Болдерс расположен недалеко от Кейптауна и славится в первую очередь не своей живописностью, а тем, что именно здесь можно понаблюдать за очковыми пингвинами. Этот вид довольно крупный — их рост составляет примерно 65–70 см, а вес — до 3–5 кг. У них также темная спина и белая грудь, которую украшает черная полоска в виде подковы. Вид находится под охраной, так как его численность стремительно сокращается: в начале XX века популяция составляла более 2 млн особей, сегодня эта цифра находится в пределах 140–180 тыс. Объясняется такое сокращение популяции активным сбором яиц пингвинов людьми на протяжении прошлого столетия. Лучше всего приходить на пляж Болдерс во второй половине дня — именно в это время пингвинов тут больше, а туристов меньше.

Остров Филлип, Австралия

Вид: малый пингвин

Лучшее время посещения: круглый год

Численность колонии: 32 тыс. особей

Остров Филлип расположен в 120 км к югу от Мельбурна и считается одним из лучших мест, где можно посмотреть на пингвинов в их естественной среде обитания. Именно здесь проходит всемирно известный «парад пингвинов» — одна из главной достопримечательностей Австралии, которая привлекает множество туристов из разных стран. Местные пингвины неспроста получили свое название: это самые маленькие пингвины в мире, их рост в среднем составляет 33 см, а вес — до 1 кг. У них голубые перья на спинах и белые на груди, а лапки — розовые. Большую часть дня пингвины проводят в море в поисках пропитания, а после заката тысячи пернатых выходят на берег, чтобы вернуться в свои норки на заслуженный отдых.

Пунта-Томбо, Аргентина

Вид: магелланские пингвины

Лучшее время посещения: сентябрь — апрель

Численность колонии: более 1 млн особей

Эту точку на карте Патагонии называют «раем для пингвинов». Свое название местный вид получил в честь великого исследователя Фернана Магеллана, который обнаружил птиц в 1520 году. В Пунта-Томбо магелланские, или магеллановы, пингвины прибывают для размножения: здешние воды изобилуют сардинами и анчоусами, которыми питаются пингвины, а вот хищников в них водится не так много. Интересно, что в начале сезона спаривания на разведку прибывают мужские особи, которые находят прошлогодние гнезда и подготавливают их к прибытию самок. Также в Пунта-Тумбо можно наблюдать потрясающее зрелище: самцы истошно кричат, призывая свою «пару», ведь они из года в год возвращаются к одним и тем же возлюбленным. Пары по очереди высиживают яйца и охотятся. Магелланские пингвины небольшие, примерно 70–80 см в высоту, и весят 5–6 кг.

Южная Георгия (и Южные Сандвичевы Острова)

Вид: королевский пингвин, золотоволосый пингвин, субантарктический пингвин, антарктический пингвин

Лучшее время посещения: октябрь — март

Численность: более 7 млн особей

Остров Южная Георгия с 1928 года был и остается предметом споров между Аргентиной и Великобританией. Ранее он входил в состав Фолклендских островов, но в 1985-м отделился. Население Южной Георгии составляет всего 30 человек, и в этом нет ничего удивительного, ведь остров называют «островом пингвинов». При этом, хотя на Южной Георгии представлено четыре вида нелетающих птиц, по-настоящему правят тут королевские (около 1 млн. особей) и золотоволосые пингвины (6 млн. особей).

Королевские — второй самый крупный вид в мире после императорских. Их средний рост составляет 100 см, а весят они около 15 кг. В отличие от большинства других видов, королевские пингвины не строят гнезда, а высиживают яйца на специально «отведенной» для своей пары территории. Золотоволосые пингвины проигрывают королевским в размерах (средний рост взрослой особи — 70 см, вес — 5,5 кг), зато точно выигрывают в экстравагантности — их головы украшают яркие желто-оранжевые гребни.

Антарктида

Вид: пингвины Адели, императорский пингвин, антарктический пингвин, субантарктический пингвин, золотоволосый пингвин

Лучшее время посещения: круглый год

Антарктида — это не только мечта каждого заядлого путешественника, но и главный для пингвинов континент. Здесь они образуют колонии, которые по размерам могут сравниться с нашими крупными городами. И если антарктические, субантарктические и золотоволосые пингвины лишь временно прибывают на южный континент в период размножения, точнее на северную часть антарктического полуострова, то императорские пингвины и пингвины Адели проводят в Антарктиде всю жизнь. Первые — самый крупный вид пернатых в мире. Их рост составляет примерно 115 см, а вес достигает 40 кг. К тому же они считаются самым красивым видом — их грудь и шею украшает прекрасный желтый «воротник». Пингвины Адели значительно уступают императорским в яркости и размерах: они вырастают до примерно 70 см, а весят всего 5 кг.

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