Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в среду трехсторонний телефонный разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе разговора Байрамов проинформировал Борреля о предотвращении военных провокаций и попыток армянских вооруженных сил нанести удар по позициям ВС Азербайджана на азербайджано-армянской границе с использованием артиллерии и нынешней напряженной ситуации в регионе. Министр подчеркнул, что во время этой провокации армянская сторона обстреляла населенные пункты вблизи границы, мирных жителей, в результате чего погиб 76-летний мирный житель.

«Армения ставит под угрозу региональные геостратегические проекты. Источником напряженности является агрессивная политика Армения, проводимая против Азербайджана», — сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан привержен урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, но важно, чтобы переговоры были предметными и были ориентированы на конкретные результаты.

Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта длятся многие годы, но являются безрезультатными.

Глава МИД считает неприемлемыми попытки армянской стороны продлить переговоры под разными предлогами.

«Подчеркну важность выполнения требований международного сообщества, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН и твердой позиции ЕС по урегулированию конфликта, выводу армянских военных со всех оккупированных территорий Азербайджана и восстановлению территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ», — отметил Байрамов.

Minval.az