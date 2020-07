Пока сезон НБА был приостановлен из-за короновируса, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не сидел без дела, а расширял свои владения в Лос-Анджелесе. Ему надоело сидеть на самоизоляции дома… и он подобрал себе новый.

Новый особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 39 млн долларов – третий дом Джеймса в окрестностях Лос-Анджелеса, ему также принадлежат два дома за 23 и 21 млн в соседнем районе Брентвуд. Дом в Майами, где Леброн играл в 2010-2014, сейчас выставлен на продажу за 14 млн.

Площадь участка – примерно 100 соток (2,5 акра, или 1 гектар, или 10 000 м²).

«Спорт сегодня» разбирается, что же скрывается за воротами новой резиденции Короля?

На участке – основной дом и два гостевых. Отсюда открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и океан:

До океана, конечно, далеко, поэтому купаться придется в бассейне.

Пока неизвестно, будет ли Леброн переделывать теннисный корт, оставшийся от предыдущих владельцев, в баскетбольную площадку. У него уже есть один зал в другом доме (тот, что за 25 млн).

Внутри дома – 8 спален, а также домашний кинотеатр:

В качестве этого кинотеатра сомневаться не приходится – Леброн купил особняк у наследников легендарной Ли Филипп Белл, скончавшейся в феврале. Вместе со своим мужем Уильямом Беллом она создала такие культовые «мыльные оперы», как «Дерзкие и красивые» (The Bold and the Beautiful, выходит с 1973 года) и «Молодые и дерзкие» (The Young and the Restless, выходит с 1987 года), кроме того, была ведущей 10000 выпусков телепередач в 50-е, 60-е, 70-е, иногда проводят по 5 выпусков за день. В общем, в трудолюбии переплюнула бы самого Леброна.

Изначально дом, построенный в 1934 году, принадлежал франко-американскому актеру и четырехкратному номинанту на «Оскар» Шарлю Буайе. В конце 1940-х Буайе, желая разорвать контракт со студией RKO Pictures, договорился о продаже своего особняка студии. RKO Pictures – компания великого Ховарда Хьюза, так что на какое-то время домом де-факто владел сам Авиатор. В 1951 году в дом заселилась его бывшая – актриса Кэтрин Хэпберн. Потом дом много раз менял владельцев, менее знаменитых, пока не был куплен семьей Белл в 1986 году за 2,9 млн.

За три с половиной десятилетия стоимость выросла более чем в 10 раз (доллар за этот же срок подешевел в 2,4 раза).

В помещении 7 (!) каминов:

И фонтан:

В общем, все пропитано духом старого Голливуда. Леброн после окончания карьеры как раз собирается заняться продюсированием фильмов и сериалов – возможно, многомиллионные инвестиции в такой особняк сделаны как раз ради этого духа.

