Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде дал интервью сайту Pressklub.az.

«Минвал» публикует самое интересное из этого интервью:

О строительстве между Азербайджаном и Ираном на реке Араз гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы»:

«На самом деле, документ, подписанный между Ираном и Азербайджаном о строительстве гидроузла “Худаферин” и гидроэлектростанции “Гыз галасы”, еще раз доказал, что Иран признает, а также уважает территориальную целостность Азербайджана не только на словах, но и на деле. Потому, что Иран заключил это соглашение не с другой стороной, а с Азербайджаном. Те, кто знакомы с наукой международных отношений, очень хорошо знают, что этот документ о сотрудничестве одновременно означает признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Другими словами, Иран подписал договор о сотрудничестве с единственной страной (Азербайджаном), находящейся по ту сторону Араза. Если кто-то утверждает другое, то он или ничего не понимает в политике, или преследует злой умысел. Не забывайте, что одной из сторон этого договора является избранное правительство Азербайджана, представители азербайджанского народа ратифицировали и утвердили данное соглашение. Я никоим образом не хочу вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, но как друг и брат, хочу посоветовать друзьям не жертвовать национальными интересами страны ради ничего не стоящих политических игр.

Договор об указанном вами проекте заключен между правительствами Ирана и Азербайджана и не имеет никакого отношения к Армении. Хочу подчеркнуть, что исламская Республика Иран не имеет никаких официальных и неофициальных связей с так называемым правительством Карабаха ни через эти узлы и мосты, ни каким-либо иным способом. Согласно договору, заключенному между Ираном и Азербайджанской Республикой, правом пользоваться узлом и электрической станцией обладают две страны и никакая третья сторона не может вмешиваться или влиять на это. Текст двустороннего соглашения совершенно ясен и там нет сомнительных моментов. Такое сотрудничество для некоторых групп и политических течений является нетерпимым и по этой причине они преследуют цель всякими поводами и ложью опорочить имидж Ирана, испортить хорошие отношениями между двумя дружественными и братскими странами. Карабахский конфликт уже превратился в длительный кризис. Любой способ прекращения этого конфликта должен опираться на инициативы прежде всего стран региона, в том числе Ирана и России, на мир, на защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и резолюции Совета Безопасности ООН по данному вопросу. Мы, как соседняя страна, приложим все усилия для сохранения мира и стабильности и готовы способствовать созданию мира между двумя государствами».

О теплых отношениях Ирана с Арменией

«Мы не видим в этих отношениях какого-то противоречия. Когда вы говорите об Иране, Азербайджане и Армении, вы ведете речь о трех соседних странах, а Израиль находится вне этого региона и не является соседом кого-либо из нас. С другой стороны, Израиль строит внешние отношения с другими государствами, не основываясь на общепризнанных международных принципах, а преследуя только свои сложные региональные и глобальные цели. Даже США в двусторонних отношениях с Израилем должны платить дань этой стране. Кто знаком с философской наукой, хорошо знает, что два сравниваемых объекта должны быть однородными, а если они не однородны, сравнение отвергается. Нет такой страны, как Израиль: сионистский режим оккупировал палестинские земли и претендует на то, чтобы создать там страну. Поэтому Исламская Республика, опирающаяся на принцип справедливости, выступает против любой перемены в политической географии, завоеванной силой оружия. Вот почему Иран никогда не признавал и так называемую Карабахскую республику.

Исламская Республика Иран, имея исторические и соседские отношения с народами южно-кавказского региона, сотрудничает с республиками Южного Кавказа, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Но мы должны учитывать один принцип: народы Ирана и Азербайджана – это два тела – один дух. Наше братство и дружба с Азербайджаном основаны на религии, культуре, истории, цивилизации двух стран, что не может сравниваться с Арменией. Можете быть уверенными, не приведи Аллах, если Азербайджанская Республика столкнется с опасностью, первым на помощь придет Иран».

Об отношениях с Азербайджаном в пост-пандемический период

«Закрытие границ между странами, приостановка товарообмена и взаимных визитов нанесла серьезный удар мировой экономике. Ни одна страна не застрахована от разрушительного влияния этого вируса. Радует, что наша граница с Азербайджаном не закрыта для товарообмена и транзита, продолжаются встречи и переговоры (хотя в онлайн-режиме). Я уже отмечал, что вирус COVID-19 пока не изучен полностью исследователями. Но могу сказать, что добрые отношения между нашими двумя братскими и дружественными странами продолжают развиваться, они будут еще теснее, и я уверен, что попытки сил, пытающихся искусственным образом остановить это развитие, никогда не дадут результата. Друзья и враги обычно познаются в трудные дни. Ситуация, созданная коронавирусом, еще более сближает друзей. Помощь в 5 миллионов долларов, выделенная правительством братского Азербайджана моей стране с целью остановить развитие коронавируса, была прекрасной демонстрацией дружественных отношений между правительствами и народами двух государств. Такое проявление любви мы никогда не забудем».

Minval.az