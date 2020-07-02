Сегодня Оперативный штаб при Кабмине для предотвращения распространения коронавируса и сведения к минимуму возможных последствий в Азербайджане продлил особый режим карантина и расширил его географию.

Особый режим карантина отныне охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Ленкорань, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки — включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.

Отметим, что покидать свои дома жителям перечисленных городов и районов разрешается только для обращения за неотложной медицинской помощью или лечением по графику, для этого следует получить получить специальное разрешение по системе смс-разрешений или мобильного приложения «E-Təbib»). Также при получении аналогичного разрешения выходить из дома можно для покупки продуктов питания и других предметов первой необходимости и лекарств, при обращении за услугами государственных органов, а также банковских, почтовых и других услуг в областях, деятельность которых признана необходимой. Помимо этого, допускаются непродолжительные прогулки на открытом воздухе.

Разрешение присутствовать на похоронах близкого родственника граждане могут получить, позвонив на «горячую линию» министерства внутренних дел по короткому номеру 102.

Выйти из дома позволяется только после получения положительного ответа на запрос. Исключение составляют ситуации, когда жизни и здоровью граждан угрожает непосредственная опасность.

При вызове в суд или правоохранительные органы граждане могут покинуть место жительства без отправки смс-запроса, однако в этом случае по запросу полицейских человек обязан предъявить полученную им ранее повестку.

В то же время работники и персонал, занятые в отраслях, деятельность которых разрешена постановлением Кабинета министров Азербайджана номер 208 от 19 июня 2020 года, могут передвигаться на основании служебных удостоверений или разрешений, полученных на портале icaze.e-gov.az.

Лицам, имеющим билеты на международные и внутренние рейсы, разрешается покидать свое место жительства на основании своих билетов, а путешественникам, въезжающим в Азербайджан, для проезда к месту жительства или пребывания придется воспользоваться паспортом. Во всех случаях необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Физические, юридические и должностные лица, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, несут административную и уголовную ответственность за нарушение правил применения ограничений дорожного движения, установленных соответствующим решением Кабинета министров, говорится в сообщении Оперштаба.

Контроль за соблюдением требований особого карантинного режима поручен министерству внутренних дел АР.

В Оперативном штабе призывают граждан, для защиты себя и близких от коронавируса, соблюдать правила личной гигиены, следовать правилам медицинских и профилактических мер. Во время карантина выходить из дома тогда при серьезной необходимости, и минимизировать контакты с другими людьми в общественных местах.

Minval.az