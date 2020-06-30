В редакцию «Минвала» поступила жалоба от жителей поселка Ени Ясамал, проживающих по адресу ул. Дадаш Буниятзаде, 2. Граждане жалуются на то, что в их здании практически каждый месяц лифт выходит из строя, в связи с чем пожилые жители не имеют возможности выйти из дома. Такая ситуация длится уже много лет.

Речь идет о 9-этажных зданиях, именуемых в народе «Озоновскими домами», построенными в 80-е годы прошлого века (ранее квартиры в этих домах распределялись между работниками завода «Озон»). Согласно информации, полученной у жителей дома №2, лифты не менялись с момента их установки и даже не подвергались капитальному ремонту. Если лифт перестает работать, приходится звонить ремонтникам, и жильцы скидываются, чтобы оплатить их труд. А, тем не менее, ежемесячно люди платят за использование лифта по 2 маната в месяц. Напрашивается вопрос: за что жильцы платят деньги, если лифт, обслуживающий дом, как говорится «дышит на ладан» и изнутри до такой степени не ухожен, что в него иногда просто противно заходить? Получается, что средства, которые платят люди в казну «Баклифта» улетают «в никуда»? Почему граждане не получают за свои деньги никакого сервиса? Понятно, что ежемесячная сумма, которую граждане платят за обслуживание лифта (за так называемый «сервис»), мизерная, но она установлена государством. Жильцы говорят, что если бы лифты обслуживала коммерческая компания, отвечающая за свои действия и обеспечивающая сервис на должном уровне, то все согласны бы были платить гораздо более крупную ежемесячную сумму. В таком случае с жильцами были бы заключены договора, обеспечивающие сервис на законном основании. Но увы – «Баклифт» — организация государственная, а потому – в связи с отсутствием прозрачности в этих структурах – граждане имеют дело с так называемой теневой стороной вопроса и бюрократической волокитой, которая, как правило, кроме нервотрепки и конечной чиновничьей отмазки «денег нет», больше не приносит ничего.

В 2019 году государство выделило средства на проведение соответствующих работ, была произведена закупка 542 новых лифтов, которые были доставлены в Баку. И уже в мае 2020-го ПО Lifttəmir отчитался в СМИ, что установка новых лифтов в столице завершилась: вместо старых лифтовых сооружений с истекшим сроком эксплуатации был установлен 581 новый лифт.

Кроме того, в результате экономии средств удалось приобрести дополнительно 39 лифтов. Все они уже установлены и переданы в пользование жильцам зданий. Но счастливыми обладателями новых лифтов стали граждане Низаминского, Гарадагского и Хатаинского районов города.

Кроме того, известно, что на балансе ПО Lifttəmir находится 5,3 тысячи лифтов многоквартирных домов и государственных учреждений, из которых более 2,5 тысячи нужно заменить в ближайшие годы. С этой целью ведомство заключило контракт с немецкой компанией Wittur Holding GMBH о поставке в Азербайджан более 500 новых лифтов.

Конечно же, речь идет о «туманном будущем», в котором все эти лифты наконец-то будут установлены, но перспектива довольно печальная, так как в стране карантин из-за коронавируса, и в связи с этим неприятным событием жизнь в городе практически остановилась. Именно так и отвечают жильцам в Lifttəmir, дескать, карантин и так далее. А потому и мучаются люди, таская тяжелые сетки на высокие этажи. И если лифт после ремонта (платного, естественно) каким-то чудом проработает еще месяц (чтобы потом испортиться еще как минимум на неделю), жильцы 9-этажек благословляют Небеса.

Кроме того, в Lifttəmir часто жалуются, что нехватка средств не позволяет им проводить текущий ремонт лифтов в зданиях, находящихся на госбалансе. А, тем не менее, государство ежегодно выделяет средства для того, чтобы лифты в жилых домах постоянно тестировались и находились в рабочем состоянии. Но куда уходят выделенные средства – остается только догадываться.

А ведь все могло быть гораздо проще, если, к примеру, взять в качестве примера опыт братской Турции, где к вопросу сервиса лифтов подошли с правильной стороны: на каждом лифте есть этикетка с датами последней проверки. Все лифты проходят обязательный осмотр несколько раз в год и должны соответствовать определенным стандартам. Это – закон, которому соответствующее ведомство должно подчиняться и в случае халатности чиновники этой структуры несут наказание в виде огромных штрафов или лишения должности со следующим за этой процедурой расследованием. А что у нас? Лифт может простаивать неделями, и ремонтируют его только после того, как с граждан сдерут мзду (на замену мотора, ремонт комплектующих и так далее).

Сотрудник «Минвала» связался с Lifttəmir, и тоже выслушал заезженную реплику о карантине, об отсутствии начальства в связи с этим и невозможности приема. А тем не менее, вопросов было много: к примеру, почему бы не воспользоваться опытом соседней Грузии, где в домах установлены платные лифты (проезд в лифте в два раза дешевле проезда в метро). Средства, собранные за проезд, идут на расходы, связанные с текущим ремонтом лифтов, и, кроме того, подобный подход напрочь отбивает глупую привычку гонять лифт без надобности.

Платные лифты на территории постсоветского пространства появились относительно недавно, но уже создали волну популярности. Некоторые пользователи, которые смогли оценить все преимущества платного проезда в лифте по зданию, утверждают, что это правильное, рациональное решение, другие сомневаются в перспективах и актуальности такой технологии.

В пример можно привести и Казахстан. Так к примеру, многие лифты в Астане оснащаются карточными системами пользования, которые подразумевают, что лифт является зоной ограниченного доступа. Попасть в кабину можно исключительно при помощи определенного идентифицирующего предмета — пластиковой карты.

В принципе, в Баку такая роскошь тоже имеется, но в кооперативных новостройках, а отнюдь не в зданиях, находящихся в ведомстве государства.

Стоит отметить, что платные лифты могут стать эффективным способом борьбы управляющих компаний с коммунальными неплательщиками.

Преимущества карточной системы:

пользоваться лифтом могут исключительно владельцы карт, поэтому поломка посторонними людьми исключена;

на сервере может храниться информация об особенностях использования лифта. В частности, система может вести учет оплаты и автоматически блокировать должников;

более рациональный подход к расходу электроэнергии;

исключена возможность поломки карты.

Но есть и недостатки: пластиковую карту можно забыть или потерять, а без нее воспользоваться лифтом невозможно. Кроме того, им не смогут воспользоваться сотрудники экстренных служб при возникновении чрезвычайной ситуации, а также друзья и родственники.

В Украине система платных лифтов внедрена еще в 2016-м году, и жители, пользующиеся платными лифтами, отмечают, что если раньше лифты гоняли бесконтрольно и бестолково, оборудование часто выходило из строя, а сейчас все исправно работает. Договора о технической поддержке лифтов заключаются с частными обслуживающими компаниями, а вовсе не с госкомпанией. Но в том-то и дело, что у нас в стране нет конкурентноспособных организаций, а есть только естественные монополисты, а потому и порядка нет никакого. Граждане, лишенные права выбора, не могут сменить обслуживающую компанию, и потому вынуждены терпеть неполадки и оплачивать их устранение из своего кармана. А ведь все граждане города, проживающие в 9-этажках, так надеялись на установку нового оборудования! Но мечты эти были похоронены, едва родившись. И не поймешь, кто виноват больше – коронавирус или коррупция. Ведь не зря оба этих слова пишутся с одной и той же буквы.

Яна Мадатова

Minval.az