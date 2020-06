Британская рок-группа The Rolling Stones пригрозила президенту США Дональду Трампу судом в случае, если он не прекратит использовать песни группы в своей предвыборной кампании. Об этом, согласно информации «Гордона», сообщает издание Rolling Stones со ссылкой на заявление группы.

В нем говорится, что представители музыкантов и организация по защите прав исполнителей BMI направили штабу Трампа очередное предупреждение о недопустимости использования песен The Rolling Stones, потому что более ранние были проигнорированы.

«BMI уведомила кампанию Трампа от имени The Rolling Stones, что несанкционированное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения», – говорится в заявлении.

Предвыборный штаб Трампа обладает специальной политической лицензией на публичное воспроизведение более 15 млн музыкальных композиций, однако ограничения могут быть наложены, если автор песни или владелец прав возражает против их использования, отметили в BMI.

Штаб Трампа использовал песню You Can’t Always Get What You Want («Не всегда можно получить то, что ты хочешь») на митинге в Оклахоме 20 июня. Эту же песню команда президента использовала в его кампании в 2016 году. Тогда музыканты The Rolling Stones заявили, что не поддерживают Трампа.

Minval.az