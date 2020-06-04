Армения продолжает жить в состоянии, которое на дворовом жаргоне обозначается не очень вежливым термином «успевай уворачиваться». На сей раз страна столкнулась с жестким «авиационным» кризисом. Комитет гражданской авиации Армении (КГА) окончательно внесен в «черный список» Евросоюза. На практике это означает, что для армянской авиации европейское небо закрывается полностью.

Правда, авиационные власти Армении в лице наказанного КГА успокаивают население: все не так плохо, как кажется. Решением европейских авиационных властей всего лишь (?!!!) «ограничивается право на полеты в Европу для зарегистрированных в Армении эксплуатантов воздушных судов (за исключением эвакуации граждан, полетов в гуманитарных и медицинских целях)», «зарегистрированные в Армении авиакомпании продолжат выполнять рейсы в другие страны», «это решение никак не повлияет на выполнение рейсов других международных авиакомпаний из ЕС в Армению и из Армении в ЕС», и вообще, КГА и европейские инстанции выразили готовность сотрудничать и сообща решать проблемы, в общем, все будет хорошо.

Ой ли?

По совести говоря, для того, чтобы, вежливо выражаясь, усомниться в обоснованности оптимизма КГА, достаточно просто напомнить хронологию событий. Впервые в ЕС озаботились положением дел в армянской авиации еще в ноябре 2019 года. Сегодня КГА Армении уверяет, что он очень активно взялся работать над устранением недостатков, только вот в результате этой «активной работы» к началу апреля 2020 года решением Европейского агентства по полетной безопасности (EASA) армянский Комитет гражданской авиации был лишен права лицензировать две авиакомпании – Armenia Aircompany и Atlantis European Airlines на осуществление полетов в страны Евросоюза. Тогда в Иреване тоже исполняли хит «все хорошо, прекрасная маркиза» — речь шла о небольших авиакомпаниях, которые хоть и были зарегистрированы в Армении, но работали в основном в Африке. Чтобы теперь «влететь» под всеобъемлющие ограничения.

Армянские эксперты в понятном шоке. Одни обвиняют КГА в бесстыдстве и некомпетентности. Другие бьют тревогу: теперь Армения лишилась даже теоретических шансов «поставить на крыло» собственную авиацию, потому как все полеты в европейском направлении теперь будут осуществлять иностранные компании.

Другой вопрос, что Армения в ближайшее время может столкнуться и с бегством из страны иностранных перевозчиков. Нашумевший скандал с российским лоукостером «Победа», чьим самолетам в армянском аэропорту Гюмри не доливали авиакеросин, дает здесь изрядную пищу для размышлений. Как и то, что осведомленные источники еще до этого скандала рассказывали о «доярках», которые умудрялись «отцедить» топливо из уже заправленных самолетов, и утверждали, что именно «недолив» авиакеросина мог стать одной из причин катастрофы в Сочи самолета «Армянских авиалиний» 5 мая 2006 года.

Но самое главное, добропорядочных перевозчиков и авиационные власти многих стран не может не волновать другое. Об этом в Иреване по понятным причинам не очень любят говорить вслух, но «небольшие авиакомпании, зарегистрированные в Армении и работающие в Африке», из-за которых и разгорелся весь сыр-бор, занимались в основном нелегальными перевозками оружия по заказу небезызвестного «кремлевского повара» Пригожина, которого считают владельцем ЧВК «Вагнер». А окончательные санкции последовали в то время, когда в самой Армении бушует скандал: зять Сержа Саргсяна и бывший посол Армении в Италии и Ватикане Микаил Минасян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в соучастии в контрабанде оружия, бриллиантов и такой «мелочи», как сигареты. Самолеты с нелегальными сигаретами, вылетевшие из Армении, уже дважды задерживали в иностранных аэропортах. Но самое главное, как утверждает Минасян, оружие, поставляемое из России в Армению, затем перепродается другим странам.

А вот это уже серьезно. Особенно на фоне «местных особенностей». Армения, напомним, тесно сотрудничает со многими радикальными ближневосточными кругами, здесь открыто действуют террористические группировки, у которых свои дружеские связи с «коллегами» в других странах. Наконец, внимания заслуживает и «послужной список». Еще в декабре 1988 года, когда груз самолетов, доставлявших, по официальной версии, гуманитарную помощь пострадавшим от Спитакского землетрясения, не досматривался таможней, под видом этой самой гуманитарной помощи в тогда еще советскую Армению было завезено изрядное количество оружия. Точно так же под видом гуманитарных грузов, уже на вертолетах, завозили оружие в Карабах. Потом, уже став формально независимой, Армения превращается в крупный перевалочный пункт «черного оружейного трафика» — через нее российское оружие «прокачивается» и на Балканы, боснийским сербам, и на Ближний Восток — террористам РКК. Использовал «армянский канал» и Иран — достаточно вспомнить, как Иреван чуть не влетел под американские санкции, когда из Болгарии через Армению было доставлено оружие для проиранских боевиков в Ираке. И если учесть, как ограничена для Армении сухопутная логистика, очевидно, что ведущую роль в доставке «деликатных грузов» играла и играет именно авиация. Наконец, внимания заслуживают и регулярно вспыхивающие в Армении (и вокруг Армении) «паспортно-визовые скандалы» — в этой стране за деньги определенным персонам выправляли фальшивые документы, и вопрос, есть ли среди них разыскиваемые террористы, стоит того, чтобы его озвучить.

А тогда уже можно вспомнить, как 15 июля 2009 года в окрестностях иранского Казвина потерпел катастрофу самолет Ту-154 иранской авиакомпании Сaspian Airlines, совершавший регулярный рейс Тегеран-Ереван — на его борту сработали детонаторы, которые затем, уже из Армении, должны были быть доставлены в Ливан террористам «Хезболлах». И когда неудобная причина авиакатастрофы, унесшей жизни 170 человек, стала выплывать наружу, тогдашний начальник управления по обеспечению летной безопасности Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГАА) Сероб Карапетян возмущался: «Они что, считают, что Армения — проходной двор?»

Озвучивать вслух ответ на такие вопросы не принято. Но слишком многое указывает на то, что закрытие европейского неба для армянской авиации — это только начало «воздушных неприятностей». И уже в ближайшее время эта страна может столкнуться с настоящей «воздушной блокадой». Винить в которой Иревану стоит только себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az