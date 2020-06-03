В Азербайджане продолжаются войсковые тренировки. На сей раз свои летно-тактические учения с боевой стрельбой провели подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС Азербайджана. Отрабатывали летчики бомбардировку боевых позиций, командных пунктов и прочих целей условного противника, который для наших летчиков, и не только для летчиков, далеко не условный.

Нетрудно догадаться, что за новыми военными учениями самым внимательным образом следили и в Армении. Где еще не отошли…нет, не только и не столько от прежних войсковых тактических учений, проходивших и на основной территории Азербайджана, и в Нахчыване, сколько от беспрецедентно жесткого заявления Минобороны Азербайджана. Во всяком случае, местные эксперты, выждав пару дней, возопили: а где ответная реакция? Отметив, что минобороны Армении отреагировало на своем уровне (очевидно, имелся в виду пост в Фейсбуке главы пресс-службы сего ведомства Шушан Степанян, где она грозила кулачком всем и вся), здесь затем задают логичный вопрос: а почему молчит МИД? Тем более что Минобороны Азербайджана говорит о выходе из переговоров? И самое главное, почему молчат сопредседатели Минской группы ОБСЕ? Которые еще к тому же три месяца не проводят мониторинг на линии фронта в связи с коронавирусом?!!!!

Можно поиронизировать, что сами эти эксперты, должно быть, «последние из могикан», или, простите за «этнический юмор», навеянный российскими сериалами, «последние из Магикян», которые считают сопредседателей МГ ОБСЕ дееспособной структурой. Но куда ближе к истине другое. Этих самых сопредседателей иреванский болтающий класс не без оснований считает этакой «лакмусовой бумажкой» международной реакции.

Более того, судя по многим обстоятельствам, на сей раз на эту самую «лакмусовую бумажку» возлагались серьезные надежды. Шушан Степанян и иже с ней могут, конечно, тиражировать трескучие лозунги о невероятной боеспособности армянских «зинворов», только вот трезвомыслящим людям по обе стороны линии фронта понятно: военный расклад сил не в пользу Иревана, и это еще очень мягко сказано. И что остается? Уступить на переговорах? Об этом в Армении даже думать опасно. Рассчитывать, что Азербайджан «не рискнет»? Убедить себя в этом, конечно, соблазнительно, но…полной уверенности нет. Особенно на фоне нынешнего расклада сил. Остается рассчитывать на то, что «прогрессивное человечество» не позволит Азербайджану решить вопрос военным путем. И нетрудно догадаться, что по «горячим следам» и азербайджанских учений, и тем более заявления Минобороны Азербайджана иреванские дипломаты и эксперты пребывали в полной уверенности: вот пройдет пара дней — и лучшие силы мировой дипломатии, с сопредседателями МГ ОБСЕ в авангарде, дружно повиснут на руках у азербайджанских политиков, выступят с призывами немедленно прекратить учения, снизить военные расходы и т.д. После чего Армения сможет со спокойной совестью объявить для себя отбой неофициальной тревоги. Только вот…заявления не последовало. И это не тот случай, когда, как в случае с «геноцидом армян», режим ожидания может растягиваться на десятилетия. В результате, не дождавшись реакции, армянские эксперты возопили: «Уместно задаться вопросом: надо ли полагать, что посредники умывают руки и дают понять Алиеву, что в случае развязывания новой агрессии особо вмешиваться не будут?»

Здесь, конечно, нелишне напомнить этим самым экспертам, что агрессором в регионе является как раз Армения, и это подтверждено во многих международных документах. Но куда важнее другое: здесь начинит понимать, что международной реакции, на которую возлагалось столько надежд, нет и не предвидится. А значит, в регионе сложился принципиально иной, и весьма опасный для Армении, расклад. И теперь надо «включать голову в форсированном режиме» и думать: о чем же договорился Азербайджан с мировыми центрами силы? Баку, в отличие от Иревана, не нужно, чтобы кто-то вмешался на стороне Азербайджана — достаточно, чтобы не вмешались на стороне Армении, Так какие гарантии получил Азербайджан? И если учения охватили и Нахчыван — означает ли это, что и на нахчыванском направлении надо ждать удара? Тем более что как раз на этом направлении Азербайджан так продвинул свои позиции, что держит под огневым контролем село Арпа («Арени»), стратегические автодороги и напоминает Армении об этой неудобной географии при помощи снайперского огня по автомобилям армянских офицеров? И самое главное, что теперь делать?

И «приятных во всех отношениях» ответов на эти вопросы для Армении нет и не предвидится.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az