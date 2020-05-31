Из Баку в Шеки выехали специалисты для поимки медведя.

Как сказала глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ирагимова, из Баку командированы специалисты с оборудованием для дистанционного обездвиживания.

«Делается все необходимое для безопасности людей и для того, чтобы медведь не пострадал», — отметила Ирада Ирагимова.

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В Шеки по улице бродит дикий медведь.

Как отметили в Шекинском региональном управлении экологии, сотрудники вместе с полицией предпринимают меры для того, чтобы медведь не представлял опасности для людей, а также продумывают методы возвращения медведя в дикую природу.

Граждан просят не приходить пока на территорию, где замечен медведь — на пересечение проспекта Ахундзаде и ул. 20 Января.

Minval.az