Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам массовых беспорядков в стране использованием «неограниченной мощи» военных. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что если либеральные губернаторы и мэры не примут меры по более жесткому регулированию ситуации с протестами, федеральное правительство будет вынуждено вмешаться и использовать силы армии.

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020