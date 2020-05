Взрыв и пожар произошли на производстве гашишного масла в центре Лос-Анджелеса. Пострадали 11 спасателей.

Капитан пожарной охраны города Эрик Скотт рассказал, что когда на место взрыва, прогремевшего вечером по местному времени, прибыли спасатели, они увидели, что из здания выходят несколько раненых пожарных. Взрыв произошёл, когда они уже вошли в здание, куда приехали на вызов. Помимо ожогов, у пожарных были и другие травмы, передаёт Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуируют при помощи вертолетов. На данный момент пожар локализован.

Выяснилось, что возгорание произошло на производстве, где при использовании газа бутана из конопли извлекается концентрированный тетрагидроканнабинол — наркотическое вещество.

LA FIRE UPDATE: #LosAngeles Fire Department captain described the business as a maker of “butane honey oil.” Butane is an odorless gas that easily ignites.

Read more here: https://t.co/zniIU2lvpH pic.twitter.com/2cklV5So3R

— KRON4 News (@kron4news) May 17, 2020