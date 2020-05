Геймеры в Финляндии оказались самыми успешными в мире, согласно исследованию компании-разработчика видеоигр Kwalee, пишет «Европульс».

На втором месте в мире оказалась Канада, замыкает тройку лидеров Швеция.

В топ-10 из стран Евросоюза вошли также Нидерланды (на 7-м месте), Ирландия и Франция (9-е и 10-е места).

Чтобы оценить искусство геймеров из разных стран, специалисты проанализировали больше 42 тысяч достижений геймеров в 16,7 тысячах компьютерных игр из базы speedrun.com. Чтобы подсчет был честным, количество геймеров рассчитали как долю от всего населения страны.

Помимо общего счета в исследовании выяснили, в каких странах искуснее всего играют в самые известные видеоигры.

Оказалось, в цифровых гонках (например, в Need for Speed и DiRT) лидирует Австрия; в Польше живут самые «прокачанные» игроки World of Warcraft, а в Хорватии – футбольного симулятора FIFA.

Minval.az