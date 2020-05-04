По ту сторону линии фронта — очередной приступ массового психоза. На сей раз он приурочен к 29 годовщине операции «Кольцо» — одним из немногих эпизодов реальных действий силовых структур бывшего СССР против армянских боевиков. Издания, близкие к команде Пашиняна, начали «предъявлять счет» России за операцию «Кольцо» еще неделю назад и даже выставляли Москве список требований для компенсации: отказ от договоров с Турцией, Карс, Ардаган и Нахчыван в придачу. Теперь же пространные тексты размещают армянские издания, представляющие практически все оттенки внутриполитического спектра. Официально МИД Армении и офис премьер-министра по этому поводу молчат — за всех отдувается карикатурное «министерство иностранных дел Нагорного Карабаха». Где выступили со специальным обращением, в котором не жалеют красок и расцвечивают фейки во всю мощь полета фантазии: тут тебе и «депортация армянского населения», и «агрессия против «Республики Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)», и «танки, вертолеты и артиллерия», будто бы задействованные против «мирных жителей», и т.д. и т.п. Завершается все ожидаемым призывом к мировому сообществу поскорее признать Нагорный Карабах «независимым государством». Правда, на том, почему бы этот призыв не адресовать в первую очередь властям Армении, в Ханкенди предпочитают не заострять внимания.

И как это все понимать? В Армении высказывают очередные исторические обиды, густо замешанные на фейках? И это проявление особенностей национальной политической психологии? Безусловно. Но не только. «Операция «Кольцо»» сегодня остро необходима Армении для этакого «спасательного пиара».

Времена, когда у Армении была этакая монополия на сочувствие мирового сообщества, уже безвозвратно миновали. Обвинения в Ходжалинском геноциде, в «этнических чистках» на территории Карабаха, и нагорного, и равнинного, игнорировать уже не получается. Что диктует иреванским пиарщикам вполне «читаемый» алгоритм: срочно найти, а если не найти, то убедительно сфабриковать обвинения в адрес Азербайджана — для «равновесия». Где уже в ход идет все, что хоть отдаленно подходит под заданную тему.

Плюс ко всему об операции «Кольцо» в Армении вспомнили как раз в то время, как здесь поднимается нешуточная антироссийская «волна». Москву предсказуемо «честят» и «костерят» в ответ на недавние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании карабахского конфликта. Ей по традиции припоминают договоры с Турцией. В одном из «прозападных с армянским акцентом» изданий патетически восклицают: «24 апреля Путин не был вместе с армянами». На страницах другого, имеющего статус неофициального пашиняновского «рупора», местный политолог и лидер Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, комментируя возможность повышения цен на газ, изрекает: «Русские сейчас хотят, чтобы мы были слабыми, чтобы зависели от них, и для этого используют газ и железные дороги. С другой стороны, правительство должно рассмотреть деятельность Комиссии по регулированию общественных услуг и ее председателя. Эта комиссия 30 лет создает проблемы. Надо понять, чьим интересам служит КРОУ – Армении или мафии вместе с Россией? Думаю, интересам государства она не служит». А главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян добавляет: связанные с прежним режимом российские бизнесмены больше не дают денег Армении. Нетрудно догадаться, что все это вместе с истерикой вокруг операции «Кольцо» должно помочь Армении ни много ни мало избавиться от имиджа «форпоста России», который на фоне всех политических неприятностей Кремля вряд ли выглядит таким уж выигрышным. И заодно стенания по «операции «Кольцо»» — это обозначение, скажем так, нового транша территориальных притязаний к Азербайджану. Операция «Кольцо», если кто забыл, была нацелена против армянских боевиков, но проходила она не в Нагорном Карабахе, а на территории теперь уже не существующего Шаумяновского (сельского) района Азербайджана. Ее эпицентром стало село Чайкенд, которому к этому моменту придумали армянское название — «Геташен». Теперь эти земли по ту сторону линии фронта объявлены «северным Арцахом», причем и в Иреване, и в Ханкенди не скрывают своих притязаний на них.

Словом, планы у армянских пиарщиков самые что ни на есть грандиозные. Но на практике все оборачивается оглушительным конфузом. Такого рода фейки даже теоретически не могут «уравновесить» те акты геноцида, «этнические чистки», уничтожение исторического и культурного наследия на оккупированных азербайджанских землях, за что несет ответственность Армения. С учетом «наступательной дипломатии» Азербайджана и того, как Баку планомерно «продвигает» свои позиции на международной арене — тем более. И да, тут есть не только живые свидетели, но и живые обвиняемые из числа армянских политических «тяжеловесов».

Тем более обвинения в адрес России в завышении тарифов или операции «Кольцо» не имеют шансов изменить имидж Армении на фоне российских пограничников на границах Армении, российской базы в Гюмри, российских владельцев армянской инфраструктуры и армянских саперов, отправившихся в Сирию в составе российской миссии уже в пашиняновские времена.

И уж тем более Иревану не стоило бы особенно увлекаться «бряцанием языками» и обозначать новые территориальные претензии — как раз в те дни, когда в Армении устроили очередной «массовый плач», армия Азербайджана проводила плановые учения, так что у думающих экспертов было предостаточно аргументов и пищи для размышлений, чтобы понять: на линии фронта с огнем лучше не играть. И куда лучше начать серьезную подготовку к миру и неизбежным отказом от территориальных притязаний, без которого мира не получится. А еще держать в голове, что если переговоры будут сорваны и от Азербайджана «прилетит ответка», операция «Кольцо» даже не покажется серьезными неприятностями.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az