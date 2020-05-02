Министр юстиции Бельгии Коэн Гинс посетил фабрику по пошиву масок и решил примерить одну из них на камеры, однако сделать у него это с первой попытки не вышло, передает «Лайф».

— Министр юстиции Бельгии Коэн Гинс очень несправедливо относится к этой маске… Резинка для волос? Маска для глаз? Поди разберись, — подписала видео журналистка Джойс Карам.

Сначала Гинс натянул маску на голову, а затем на глаза, закрыв ей всё лицо. Только после этого он начал тянуть в нужном направлении. Вокруг министра находились сотрудницы фабрики, которые не смогли скрыть улыбки. Да и сам чиновник, судя по выражению лица, явно не расстроился из-за своей неуклюжести.

В конце концов он объявил о введении с 4 мая обязательного масочного режима в Бельгии. При этом отметив, что карантинный режим будут постепенно смягчать, сообщает агентство HLN.

Minval.az