Экспертное сообщество еще долго будет обсуждать эту новость: Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, принял приглашение Зеленского занять пост вице-премьера в правительстве Украины и уже готовит антикоррупционную программу. Вопросов и версий предостаточно: означает ли это, что его реванш в родной Грузии откладывается? Или, наоборот, добившись успеха в Украине, поведет «внутриполитическое наступление» в Тбилиси с более сильных позиций?

Но свое прочтение этой новости есть и в Иреване — опытные наблюдатели прекрасно помнят публичную перепалку Саакашвили с главой МВД Украины Аваковым. Справедливости ради, Аваков, в отличие от того же Сергея Лаврова, не делает на основе своих этнических предпочтений таких заявлений, чтобы потом официальным источникам требовалось «вносить ясность» и исправлять ситуацию, но вот оснований занервничать у армянских экспертов предостаточно. Особенно на общем фоне. Дарья Володина, депутат Верховной Рады Украины, которая является также заместителем главы парламентской группы дружбы с Арменией, опубликовала в своем Facebook фотографию письма заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара к представителям госорганов страны. Накануне годовщины вымышленного «геноцида армян» Боднар напоминает украинским чиновникам, что события 1915 года Украина не признала «геноцидом армян», и настоятельно рекомендует в памятных мероприятиях, посвященных этой дате, не участвовать, от употребления термина «геноцид» воздержаться и использовать в своей риторике выражение «трагические события 24 апреля 1915 года в Османской империи». Замглавы МИД Украины в своем письме отметил, что вопрос т.н. «геноцида армян» является чувствительным для стратегического партнера Украины – Турции, а решить его должны историки. Под ооновскую конвенцию о геноциде 1948 года эта «стародавняя резня» ну никак не подпадает, о чем тоже напомнил замглавы МИД.

Но самое главное, Боднар еще и подчеркнул, что Армения «находится в фарватере внешней политики России» и в международных организациях голосует против жизненно важных для Украины резолюций. Сказать, что для Армении это политическая катастрофа на украинском направлении — это ничего не сказать.

Честно говоря, та роль, которую любимый форпост России сыграл и продолжает играть в «гибридной войне» против Украины — это, скажем так, «нераскопанная Троя» нынешнего политического витка на постсоветском пространстве. Как уже рассказывал Minval.az, судя по многим косвенным признакам, в армянских кругах были прекрасно осведомлены и о подготовке аннексии Крыма еще в то время, когда пост президента Украины занимал Виктор Янукович, и о планах РФ «пробивать коридор» из этого самого Крыма через Одессу и Николаев к захваченному у Молдовы Приднестровью. Так что недавний намек Маргариты Симоньян на аннексию еще и Одессы вряд ли такой уж случайный. Загодя знали здесь, судя по многим признакам, и о нашумевшей российской провокации в Керченском проливе. В Армении, чьи «внешние» границы контролируют российские «зеленые фуражки», действуют даже российские списки нежелательных персон. Так что вряд ли стоит удивляться тем оценкам, которые в своем письме дает Армении Боднар.

Строго говоря, первый звонок для Иревана прозвенел еще в декабре, когда вместо турне по Южному Кавказу Зеленский отправился с визитом в Азербайджан — посещение Грузии отменили из-за обострения внутриполитической ситуации в Тбилиси, а вот Армению просто вычеркнули. Форпост он и есть форпост. Но теперь от «игнора» в Киеве делают следующий шаг. И уж тем более нет сомнений, что важную роль в таком «политическом уточнении» сыграли отношения Украины не только с Турцией, но и с Азербайджаном.

Совсем недавно, напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведет с Азербайджаном переговоры о кредите — красноречивое и зримое проявление стратегического партнерства Киева и Баку. Плюс ко всему в Иреване не могут не понимать: если Азербайджан в нынешней ситуации, во время карантина из-за пандемии коронавируса, когда надо поддерживать собственных граждан, туристический сектор, пассажирские авиаперевозки и т.д., на фоне падения цен на нефть, позволяет себе такие ходы на международной арене — это уже принципиально иной уровень экономической устойчивости. Чего в Армении уж точно не ждали и не могли себе представить даже в самом кошмарном сне.

И да, неприятности для Армении только начинаются. И не только на украинском направлении, кстати говоря.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az