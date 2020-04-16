«Рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заключается в том, что выход из карантинного режима не должен носить поспешный характер».

Об этом сегодня на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

По его словам, заражения коронавирусом ВОЗ разделила на три категории — из-за рубежа, общинные и внутренние заражения.

«В Азербайджане сначала инфекция была занесена из-за рубежа, передана в обществе и, наконец, внутренние заражения. Поэтому в результате соглашений и консультаций с соседними государствами сухопутные границы Азербайджана были закрыты, а международные авиарейсы приостановлены. Это увеличило возможности контроля за внутренним распространением. Приезжающие из-за рубежа оставались в особом карантинном режиме 14-21 или 21-28 дней. Тесное сотрудничество с соседними государствами осуществляется с целью выявления лиц, с которыми приехавший из-за рубежа контактировал, и если у него оказался положительный результат. В последние дни в Азербайджане 20% людей с положительным результатом тестов — приехавшие из России», — отметил Х. Гаджиев.

Minval.az