Президент Франции Эммануэль Макрон спустя год после пожара в соборе Парижской Богоматери обратился к тем, кто спас его от огня и помогает восстанавливать.

«Мы ничего не забыли. Ни героическую вспышку мужества, которая спасла собор от огня, ни огромную волну щедрости, которая возникла в последующие часы и дни», — сказал французский лидер.

Макрон напомнил, что обещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет, и подчеркнул, что власти сделают всё для того, чтобы уложиться в этот период. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса работы были приостановлены, но специалисты вернутся к ним как можно скорее.

Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.

Un an après l’incendie de Notre-Dame de Paris, mon message à toutes celles et ceux qui l’ont sauvée et qui aident à la reconstruire : pic.twitter.com/rdt5ENBK4I

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2020