Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава компании SpaceX Илон Маск обменялись критическими замечаниями в Twitter после того, как глава госкорпорации обвинил американского предпринимателя в демпинге.

В пятницу, 10 апреля, Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена снизить цены на пусковые услуги более чем на 30%, отвечая таким образом на демпинг со стороны американских компаний. При этом он упомянул о том, что рыночная цена пуска SpaceX составляет около $60 млн, но NASA платит за те же услуги «от полутора до четырех раз больше».

После этого Илон Маск написал в Twitter, что проблема российских ракет в том, что они не подходят для повторного использования. «Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, российские — на 0%. Это актуальная проблема», — написал бизнесмен, передает РБК.

Дмитрий Рогозин ответил на это постом на своей странице в соцсети, написав, что «Роскомос» не нуждается в указаниях Вашингтона. «Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с Президентом России», — отметил глава госкорпорации.

В отдельном посте он назвал слова Маска о повторном использовании ракет цинизмом и лицемерием. Рогозин написал, что «оппоненты» лоббируют санкции против России и используют демпинг вместо честной борьбы на рынке. «А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень», — написал Рогозин.

SpaceX rockets are 80% reusable, theirs are 0%. This is the actual problem.

— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2020