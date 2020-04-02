Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, обратившись к абитуриентам, выпускникам, преподавателям и родителям, высказала свои умозаключения по поводу нынешней ситуации с коронавирусом в стране, говорится в сообщении ГЭЦ.

«Дорогие выпускники и абитуриенты, уважаемые учителя и родители!

В эти дни к нам поступает много обращений о сроках проведения экзаменов. Мы очень хорошо понимаем ваше волнение и считаем его обоснованным. Каждый ученик после окончания школы должен пройти аттестацию, и при наличии соответствующих знаний, получить возможность продолжить образование на следующей ступени. Но в этом году вирус вмешался в нашу жизнь, и изменил ее, однако уничтожить ее не способен. Жизнь должна продолжаться! Теперь нам следует научиться защищать ее от вируса. Мы должны быть здоровыми!

Для того, чтобы снизить внутреннее напряжение такого типа и справиться со стрессом, в первую очередь необходимо осознанно подойти к вопросу, сформировать рациональный ракурс. В результате, несмотря на серьезность ситуации, есть выходы, и с помощью союза государства и гражданина можно ее преодолеть», — сказала она.

На примере простой математической задачи Аббасзаде объяснила в чем опасность вируса, почему необходим карантин и жесткие ограническия:

«Если на начальном этапе инфекции не принять жесткие меры профилактики, она будет расти в геометрической прогрессией, и остановить ее распространение станет невозможно. Попробуем объяснить, что означает геометрическая прогрессия на примере с известной математической задачи.

Представьте себе, что в озере цветет водяная лилия, а ее листья растут в геометрической прогрессии. Другими словами, в течение дня из каждого листа образуется еще один лист. Это приводит к двукратному увеличению листьев лилий каждый день. Допустим, что в течение 60 дней листья лилии полностью покрыли поверхность озера. Сколько дней должно пройти, чтобы листья лилии покрывали половину поверхности озера? Первое, что приходит в голову — 30 дней. Но правильный ответ — 59 дней. То есть, чтобы покрыть половину поверхности озера листьями лилии, нужно 59 дней, а второй половины — всего один день.

Но как вы думаете, в какой день полностью покрывается один процент поверхности озера? Ответ — на 53-й день. То есть для того, чтобы распространение достигло от нуля до одного процента – нужно 53 дня, а от одного процента до ста процентов, нужно всего семь дней.

Теперь давайте применим этот вопрос к пандемии.

Отметим, что граждане любой страны считают, что процент распространения вируса в стране очень низкий и в целом не представляет никакой опасности для страны. Поэтому они продолжают свою нормальную жизнь и не принимают никаких превентивных мер.

Предположим, что каждый зараженный вирусом заражает в среднем одного человека. Таким образом, всего за одну неделю после того, как распространение пандемии достигнет 1-го процент, все население страны будет инфицировано. (1% → 2% → 4% → 8% →16% → 32% →64% → 100%.)

Именно поэтому в связи с пандемией жесткие меры принимаются как можно быстрее».

В чем же причина массовых смертей в ряде развитых стран? Отвечая на это вопрос Малейка Аббасзаде вновь обратилась к математике.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно взглянуть на одну популярную математическую проблему, с которой наверняка каждый из нас в школе сталкивался.

Смысл этой задачи заключается в следующем: есть кран, из которого льется вода в бассейн, а есть трубапо которой вода выливается из бассейна. Если объем залитой воды в бассейн превышает норму, то через некоторое время бассейн заполнится, и вода переливается через край бассейна. А если вода выливается через ту специально предусмотренную трубу, то бассейн через некоторое время будет пустым. Если объем сливаемой и заливаемой воды равен, то в этом случае в бассейне будет наблюдаться стабильное количество воды.

Теперь давайте применим эту задачу к пандемии и попробуем объяснить ее распространение. Бассейн символизирует систему здравоохранения страны, вода в бассейне – это люди которые заражены и лечатся от вируса, вода текущая в бассейн – новые больные, а вытекающая из бассейна – это исцеленные пациенты. Объем услуг системы здравоохранения, такой же как бассейн, также ограничен. То есть спальные места, необходимое оборудование и врачи, а также и другой медицинский персонал позволяют обслуживать определенное количество пациентов. Если скорость заражения вирусом ниже или равна скорости выздоровления инфицированных, то система здравоохранения может обслужить и вылечить большинство пациентов. Если скорость течения болезни превышает скорость выздоровления, то эта система превысит объем услуг, все места будут заполнены, врачи заняты, вновь зараженные будут напрягать медицинскую систему, в результате чего возможен массовый рост потерь человеческих жизней».

Как вы видите, эти два вопроса относятся к уровню математики средних классов. Они очень четко описывают структуру нынешней ситуации и объясняют, почему мы не можем вам точно сказать сроки проведения массовых экзаменов, сказала Малейка Аббасзаде

«Исходя из вышесказанного, поведаю вам, что жизнь продолжается, и мы не оставим вас на полпути. Весь наш коллектив в настоящее время работает в режиме онлайн. Продолжается размещение «визуализированных уроков» на Youtube-каналах центра. Новые уроки добавляются в соответствующие разделы. За последние 20 дней количество просмотров размещенных на канале уроков превысило 100 тысяч. Через портал Otk.az абитуриенты пользуются возможностями пробного бесплатного онлайн экзамена. С 29 марта на портале зарегистрировано порядка 24 тысяч аккаунтов по более чем 40 видам бесплатных экзаменов, активированным на портале. Несмотря на то, что прием граждан в нашем административном здании временно приостановлен, на их обращения отвечают по телефону горячей линии 16-53, электронной почте, в социальных сетях, а также в региональных отделениях», — сказала она.

По словам Председателя совета директоров ГЭЦ, структура готовит новые онлайн-экзамены для студентов: «Для учащихся на иностранных языках, разрабатываются онлайн экзамены по предмету «азербайджанский язык (как государственный)». Во время электронных экзаменов будет проводится работа по системе прокторинга (контроля) экзаменов, с целью исключения возможных нарушений. Конечно, если эпидемиологическая ситуация позволит, мы готовы принять традиционные экзамены по расширенному графику. Но мы не можем просто ждать и тратить попросту время. Вы тоже не тратьте свое время впустую, продолжайте делать свои уроки, пользуйтесь всеми ресурсами, которые мы предоставляем.

Обязательно соблюдайте правила гигиены и личной защиты. Вы должны лучше понимать значение всех необходимых превентивных мер, предпринятых нашим правительством для предотвращения распространения вируса в нашей стране с первых дней. Я также призываю вас действовать в соответствии с правилами установленными Оперативным штабом при Кабинете Министров, выходить из дома только в случае крайней необходимости, допускать минимум общения с другими лицами, исключить посещения мест скопления людей, строго соблюдать условия действующих превентивных мер.

Запомните: Зло недолговечно! Сидите дома, оставайтесь позитивными и образованными!».

Minval.az