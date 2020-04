Власти США полагают, что иранская разведывательная служба причастна к совершенному в ноябре 2019 года в Стамбуле убийству иранского диссидента Масуда Молави Варджанани. Об этом сообщает агентство Рёйтерс со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее агентство опубликовало материал, в котором говорилось, что два представителя турецких властей подтвердили агентству информацию о причастности к убийству Варджанани иранских спецслужб. По их данным, два сотрудника посольства исламской республики, работающие на иранскую разведку, «спровоцировали» инцидент, приведший к гибели оппозиционера. Отмечается, что до отъезда в Турцию Варджанани работал в министерстве обороны Ирана, занимаясь кибербезопасностью.

В среду госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал новости об «иранском следе» в убийстве диссидента.

«Сообщения о том, что иранские дипломаты были причастны к убийству диссидента в Турции вызывают беспокойство, но находятся в полном соответствии с их задачами — иранские «дипломаты» являются агентами террора и совершили множество убийств и взрывов в Европе в течение последнего десятилетия», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

Reports that Iranian diplomats were involved in an assassination of a dissident in Turkey are disturbing but fully consistent with their assignments — Iran’s «diplomats» are agents of terror and have conducted multiple assassinations and bomb plots in Europe over the past decade.

