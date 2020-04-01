Существует поговорка: на ловца и зверь бежит, хотя следуя законам логики, он должен поступать как раз–таки наоборот. Аналогичная картина наблюдается в Баку, жители которого уже больше месяца с замиранием сердца следят за сообщениями оперативного штаба, и, к сожалению, пока что нет позитива: заболевших CJVID-19 в стране ежедневно становится все больше, в больничном карантине находится больше 4000 человек, к сожалению, есть и умершие.

А ведь, казалось бы, предупреждали, и не раз: граждане, соблюдайте режим добровольной самоизоляции, проявите свое гражданское понимание, помните о том, что каждый из нас может быть потенциальным переносчиком вируса. Многие предприятия и организации были закрыты, а сотрудники отправлены в так называемый незапланированный отпуск. Понятно, что все это было сделано не для нашего удовольствия, а для предотвращения эпидемии коронавируса в стране.

Но нет. Как всегда, некоторые граждане восприняли меры, предпринимаемые государством, по принципу «в одно ухо влетело, из другого вылетело». На бульвар и в парки города чуть ли не с криками «УРА» ломанулись толпы народу. Оживление царило и в торговых центрах, где народ отрывался по полной, раскупая вещи со скидками. А COVID-19 тем временем поражал все новые и новые жертвы.

Гражданам страны было сделано еще одно предупреждение, был ограничен график работы ресторанов и кафе, перекрыты въезды и выезды из районов страны. Но и это не стало показателем для наших граждан, по-прежнему считающих, что нет никакого коронавируса, и потому «ничего страшного не произойдет». Но смертоносное шествие COVID-19 ежедневно доказывало обратное: в стране продолжали заболевать и умирать люди.

Далее государство предприняло следующий шаг: на улицу было строго запрещено выходить людям старше 65 лет – для их же собственного блага. И что? Люди продолжали высмеивать ситуацию в соцсетях, а по улицам продолжали ходить пожилые люди, и если кого-то останавливали, то, скажем, через раз. Или через два.

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А ведь, казалось бы, информации предостаточно – стоит только открыть новостным полосы. Те, у кого нет интернета и выхода в социальные сети, смотрят местные телеканалы, по которым практически круглосуточно транслируется полная картина происходящего в стране, тем более, что коронавирус – сегодня тема топовая номер один. В эфир выходят врачи-эпидемиологи, госчиновники, сотрудники полиции, журналисты ежедневно делают репортажи с общественными деятелями, которые всякий раз повторяли одно и то же: СИДИТЕ ДОМА, НЕ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ, ЭТО ОПАСНО! Но похоже, что либо все, кто выступал на ТВ, были недостаточно убедительны, либо же большинство тех, кто смотрел эти передачи и продолжал спокойно разгуливать по городу – слишком беспечные (если не сказать грубее).

К народу обращался в первую очередь, президент страны Ильхам Алиев, и его супруга – Мехрибан ханум Алиева, призывавшие граждан Азербайджана соблюдать осторожность, не рисковать здоровьем близких и своим собственным. Но все равно – несмотря на просьбы и предупреждения, определенная часть населения продолжала как ни в чем ни бывало разгуливать по улицам. Зачем? Ведь весь мир стал свидетелем трагедии, развернувшейся в Италии, где ежедневно COVID-19 уносит жизни сотни людей. А причиной всему – беспечность и нежелание понимать и принимать весь ужас, который несет эта страшная эпидемия.

Итак, в связи с распространением COVID-19 в Баку введен строгий карантинный режим, метрополитен закрыт до 20 апреля. В городе патрулируют наряды полиции и для поддержания карантинного режима привлечены отряды внутренних войск. По идее с таким раскладом в городе не должно быть НИКОГО. А если кто-то и выходит, то по определенному строго маршруту – супермаркет-аптека-дом.

Вчера в СМИ было опубликовано заявление главного инфекциониста страны Джалала Исаева, заявившего о том, что бы граждане страны поняли, наконец: коронавирус – это серьезно. «В Европе и США дошло уже до того, что в отделениях реанимации клиник не работают аппараты искусственного дыхания. Пожилых отключают от аппаратов, и подключают к ним молодых. Такие случаи уже зафиксированы в Европе, и граждане Азербайджана должны это учесть». Прозвучало зловеще.

На днях в соцсетях распространились ролики матерных обращений мэров итальянских городов к жителям. Почему матерных? Да потому что по-другому, судя по всему, жизнерадостные и беспечные горожане просто не понимают. Неужели нужно дождаться и нам, чтобы мэр Баку Эльдар Азизов обматерил всех нас в прямом эфире, призывая оставаться дома?

В соседней России вчера уже приняли закон о многотысячных штрафах и тюремном заключении для нарушителей карантинного режима. И правильно! Не понимают по-хорошему? Значит, должно быть по-плохому. Кстати, закон уже вступил в силу, и нарушителей начали наказывать.

Отметим, что и у нас существуют строгие меры для нерадивых граждан, решивших, что карантин – это прекрасная возможность для прогулок и развлечений. 17 марта в ходе очередного пленарного заседания Милли Меджлиса были утверждены размеры штрафов за нарушение карантина. Так, за нарушение эпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут оштрафованы в размере от 100 (около $ 60) до 200 манатов, должностные — от 1500 ($ 885) до 2000 ($ 1200), а юридические — от 2000 до 5000 (около $ 3000).

Учитывая личность совершившего проступок, в зависимости от конкретных обстоятельств может применяться арест сроком до одного месяца.

При нарушении же этих режимов, повлекшем распространение заболевания или создающем реальную угрозу его распространения, будет применяться штраф от 2500.

И все же несмотря на официальное внедрение штрафов в стране, народ все равно продолжает гулять по улицам. Правда, уже не в таком количестве, как раньше, но все же.

Автор этих строк проживает в Ясамальском районе и вот уже который день наблюдает из окна следующую картину: по улице гуляют люди, многие из них без масок (с одной стороны, можно понять, так как масок нет ни в одной аптеке). Но ведь можно же было в условиях глобального дефицита хотя бы шарфами лица закрывать? Не закрывают. По-прежнему на углах стоят группы из 3-4 человек, мимо них так же проходят люди (тоже без масок). И главное – нет ни одного представителя власти, который бы подошел, задержал и оштрафовал за халатное отношение к карантинному режиму, внедренному в стране. Такие же сигналы поступают и из отдаленных от города районов: прогулки продолжаются.

Граждане, проживающие в центральной части столицы, рассказывают, что в центре города все же построже будет: перекрыты все парки, на улицах дежурят полицейские кордоны, и если днем еще люди выходят за продуктами, то по вечерам центральные улицы Баку полностью безлюдны. А в районах, чуть более удаленных от центра города, по-прежнему наблюдается хождение. Да, в день по несколько раз проезжают полицейские машины, предупреждающие через мегафон о том, чтобы граждане не выходили из домов и соблюдали карантинный режим. Но стоит только машине скрыться из виду – все равно выходят и гуляют.

В тот момент, когда сознательная часть населения сидит дома и старается всеми силами пережить смертельную пандемию, отсталая часть населения распространяет в социальной сети Фейсбук призывы нарушать карантинный режим, не носить маски, в реале продолжает поплевывать на призывы властей, живет своей жизнью и совершенно не понимает, что если завтра кто-нибудь из них заболеет, то инфекция будет распространяться не только в их квартире, убивая одного за другим, но и захватит территорию всего ареала их обитания, а именно – дома, в котором они живут. Далее – по цепочке. И в результате из-за одного человека в больнице (а, возможно, и на кладбище) окажется практически целый район.

С учетом всего вышесказанного, возможно, в стране будет введен комендантский час, потому что в таком случае будут усилены полицейские кордоны, и нарушителей порядка будут привлекать к строгой ответственности за их беспечность (если не сказать хуже). Если не понимают по-хорошему, должно быть по-плохому. Иначе Азербайджан никогда не справится с эпидемией.

Яна Мадатова

Minval.az