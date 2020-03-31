Любые события – даже самые печальные и зловещие – рождают афоризмы, которые после на века сохраняются в качестве шедевров мирового фольклора. Так и период пандемии, поставившей на колени практически весь мир, породил блистательный афоризм, который сегодня передается из уст в уста людьми, не теряющими искрометного чувства юмора даже в самые тяжелые времена. А афоризм, собственно, звучит так: «В мае на улицы городов хлынут толпы ожиревших шизофреников с чистыми руками».

Именно с этого афоризма хотелось бы начать весьма актуальную на сегодняшний день заметку, в которой пойдет речь о самом наболевшем — режиме строгой изоляции от всех и вся. Как говорится – догулялись до строгого карантина, а ведь предупреждали неоднократно – расходитесь, не скопляйтесь, сидите дома – но нет! Практически в нашем обществе бытует та самая беспечность, которая роднит нас с итальянцами, наиболее пострадавшими от зловещего удара COVID-19.

Да, мы тоже обожаем большие шумные компании родственников, любим ходить в гости и принимать гостей, себя показывать и на других поглазеть в местах, предназначенных для прогулок и развлечений, дни рождения, предсвадебный (и естественно, свадебный) переполох и даже поминальные церемонии нашим людям свойственно было всегда возводить в некий своеобразный культ, дескать, поглядите! И жить можем красиво и умираем тоже шикарно! Но время сегодня такое, что угроза смерти стала настолько реальной, что тут уже, как говорится, не до жиру, быть бы живу! Как только COVID-19 проник на территорию нашей страны, свадьбы и похороны попали под запрет, затем были закрыты театры, кинотеатры, под запрет попали фитнес-центры, сауны, косметические и массажные салоны, рестораны, кафе, бары и торговые центры. Под запрет – ради спасения наших жизней – попало все, к чему мы привыкли. Весь образ жизни городского человека сведен на НЕТ: с 00.00 29 марта в стране введен строжайший карантин, с которым мы все обязаны смириться, так как это необходимая мера, хоть и довольно жесткая.

Но, впрочем, вернемся к маю, когда на улицы городов хлынут толпы ожиревших шизофреников с чистыми руками.

Почему ожиревших? Ответ на поверхности: а что еще делать, если дома одно удовольствие – плотно покушать перед телевизором, вещающим денно и нощно зловещие новости о COVID-19, поступающие из разных точек света, и клевать носом, подремывая. Глядишь – и ужинать пора! А так как в гости никого не пригласишь (да и ни к кому не пойдешь), то остается с горя набить живот, постоять у окна и лечь спать. Единственное развлечение – в супермаркет пойти и в аптеку заглянуть – максимум 20-30 минут. И так – почти месяц! Ну скажите, что еще делать женщинам, вынужденным сидеть дома? Правильно! Досыта кормить мужей и детей (пусть хоть покушают, бедненькие, вволю). Вот когда от нечего делать всплывают на свет божий многочисленные рецепты пирогов, тортов и печенья! А все это – лишние калории, которые никак не сжигаются в связи с отсутствием физических упражнений на свежем воздухе, уютным диваном и «Фейсбуком» и «Инстаграмом», в котором зависаешь практически безотрывно. Через пару дней, встав на весы, гражданин печально вздыхает, наблюдая как 72 кг остались в позавчерашнем дне, и сегодня их уже 76 (наверняка, весы сломаны). Еще через пару дней килограммов уже 79 (весы точно сломаны!). А когда их, килограммов этих, будет 80, начинаются не только сопутствующие проблемы, связанные с лишним весом (например, на пузе не сходятся любимые брюки, а свободно сидящая прежде рубашка вдруг неожиданно стала в обтяжку), то начинается и паника: как быть дальше? Ведь завтра весы поломаются, а новые купить негде, торговые центры закрыты!

Но все это – лирическое отступление. На самом деле, переход в режим строгой самоизоляции сопряжен с целым рядом психологических проблем, например, с фобиями, так все мы – живые люди, и у всех есть свои тараканы в головах (и скелеты в шкафах).

Психолог Азад Исазаде рассказал читателям «Минвала», как с момента попадания проникновения COVID-19 выбрал самоизоляцию. Но в силу того, что самоизоляция – это все же был его добровольный выбор, то выходил на улицу тогда, когда считал нужным – в магазин, пару раз в офис для работы с тяжелыми пациентами.

— Сегодня мы все оказались уже не в режиме самоизоляции (так как самоизоляция – это добровольное решение каждого гражданина), а в режиме самого настоящего карантина. Да, в режиме самоизоляции у людей, решившихся на этот шаг, тоже были психологические проблемы, но в более легкой форме, так как каждый из нас мог выйти и пойти туда, куда ему было нужно. Чаще всего человек вставал перед определенным выбором между страхами: заразиться или остаться в замкнутом пространстве. Или же терзаться страхом одиночества и погружаться в пучину комплексов. У определенной части населения психологические проблемы не проявлялись вообще, люди понимали, что дом – не тюрьма, и они могут в любой момент выйти. То есть решение принимали сами граждане. А в случае карантина решение приняли за граждан. То есть, ввели форму домашнего ареста (правда, несколько облегченную, так как выходить все же можно – в магазин или в аптеку). Как раз в начале прошлой недели я читал рекомендации людей, находящихся под домашним арестом в течении полугода, и они очень красочно описывали ощущения, которые испытывает человек, находящийся под домашним арестом. При этом у них ситуация была намного сложнее, так как домашний арест, определенный судом, подразумевал отключение от любых видов связи, посещение родственников и друзей. То есть арестованный оставался один на один с книгами, с телевизором и без движения. У нас ситуация все же полегче будет: телефон, телевизор, интернет, и мало того, мы имеем право выхода из дома (пусть и ненадолго, пусть и по одному-единственному маршруту). Но все равно меняется привычный образ жизни. Я думаю, первая неделя будет в определенной степени комфортной, так как в любой квартире накопилась уйма дел, до которых из-за банального отсутствия руки просто не доходили. И вот проделаны все неотложные дела, мы, делая их, устаем, и потому психологическая нагрузка практически не будет ощущаться, так как есть выход для нашей энергии. А вот в середине второй недели начнутся неприятности: у кого-то обострится клаустрофобия. Более серьезная проблема возникнет, если режим карантина продлится – это внутрисемейные конфликты. Согласитесь, как бы люди друг друга ни любили, тем не менее 24 часа в течении длительного срока они все равно не смогут уживаться друг с другом в мире и согласии. А если учесть тот факт, что многие живут с родственниками (теща-тесть, свекровь -свекор), не сложно представить, какие баталии будут разворачиваться в этих семьях. Да, мы любим своих домашних, но тем не менее практически каждое утро разбегаемся по делам: дети в школу или в институт, родители – на работу, пенсионеры – к соседям или во двор. А к вечеру мы все, соскучившись по обществу друг дуга, встречаемся и испытываем чувство радости от общения. Мы вместе смотрим кино рассказываем друг другу о произошедших за день событиях, передаем последние сплетни. А теперь представьте себе: все фильмы пересмотрены, сплетни пересказаны, прожитые дни не дают никаких впечатлений. Постепенно на смену чувству пустоты приходят злость и раздражение, мужчины начинают вмешиваться в женские кухонные дела (что естественно никак не понравится женщине, царящей на кухне), начинает давать неуместные подчас советы (это будет уже после того, как переставят все стулья, столы, передвинут шкафы и перевесят книжные полочки).

Далее: я читаю сообщения иностранных новостных агентств и вижу, что в Британии, жители которой так же находятся в режиме карантина, участились случаи домашнего насилия, жертвами которого чаще всего становятся дети. Кстати, детям особенно будет нелегко: привычка бегать, играть свойственна этому прекрасному периоду жизни. И вдруг представьте: ребенок в одночасье лишился такой возможности. Где он будет выпускать свою энергию? Конечно же, дома. А соответственно, он будет стучать, кричать, бегать что-то постоянно ломать, приставать к взрослым, капризничать. С учетом всего сказанного я не исключаю того, что темпы роста домашнего насилия значительно возрастут. Кроме того, в последнее время – еще до введения карантина, мы были буквально завалены негативной и пугающей информацией о темпах роста COVID-19, и у меня уже тогда появились пациенты с фобиями. Наплыв негативной информации ввергал нас в паническое состояние, в депрессию, и в этом состоянии мы еще оказываемся в замкнутом пространстве, варимся в одном соку с одними и теми же людьми, говорим на одни и те же темы, набившие оскомину – все это будет на нас сказываться у кого-то в виде депрессии, и кого-то — в виде агрессии, причем, как по отношению к окружающим так и по отношению к самому себе. А если депрессия будет сочетаться с агрессией (аутоагрессия), то тут уже человеку будет наплевать на карантин: он может просто снять маску и пытаться прорваться сквозь запретные кордоны по принципу «что будет – то будет». С такими ситуациями мы можем сталкиваться тоже.

После весьма неутешительного прогноза психолога нам, тоже сидящим на карантине, хочется дать пару советов, которые, возможно, помогут находящимся в режиме строгой изоляции:

1. Прежде всего, не забывайте, что карантин – это мера, которая внедрена ради нашей же пользы, а значит, уже следует воспринимать эту меру как позитив.

2. Когда вы еще будете иметь возможность так масштабно пообщаться с вашими домочадцами?

3. Когда вы еще сможете так хорошо поухаживать за ними и за собой? Девушки, женщины! Процедуры для рук и лица в домашних условиях еще никто не отменял!

4. Скучно дома? Записывайте позитивные видеоролики, закачивайте их в интернет, делитесь своими правилами, советами – как именно нужно выживать в карантине.

5. Чудите? Самое время для творчества: рукодельницы могут взяться за иглу и нить, художники — за краски и палитру, а те, кто все время хотел заняться чем-то интересным, но по понятным причинам так и не смог – ЗАЙМИТЕСЬ, НАКОНЕЦ! Воспринимайте карантин не как заточение, а как возможность поменять что-то в своей жизни, и пусть это будут лучшие перемены в вашей жизни. В конце концов, в магазин вы ходите? А значит и возможность прогуляться – пусть и ненадолго – но все же есть.

6. Те, кому выходить все же страшно – открывайте окна пошире, занимайтесь физическими упражнениями, привлекайте к этим занятиям домочадцев, даже если им уже за 60.

7. В конце концов, есть связь – и по «Скайпу», и во «вотсапу», и в социальных сетях: общайтесь с друзьями и родственниками, настраивайте себя на позитив. В конце концов, карантин когда-нибудь закончится, а вот испорченные отношения уже никогда не срастутся. Как-нибудь проживем!

Всем здоровья и побольше радости в эти непростые для всех нас дни!

Яна Мадатова

Minval.az