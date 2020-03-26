Выражение «создал Бог и заплакал» никакого отношения к Всевышнему не имеет. В нем намек на человеческие пороки и непростительную незадачливость. Люди, не видящие дальше носа, оказавшись во власти ложных расчетов, создают мифические бастионы и становятся заложниками собственных роковых ошибок.

Нынешнее положение с «выборами» в оккупированном Карабахе из этой серии. Ситуация складывается вполне характерная, если взять в расчет, что силы, ответственные за судьбу «свободного волеизъявления», запрягли в телегу своих интересов силовые варианты.

Они пока тщательно вуалируются, и по всему видно, что у «демократических сил» Карабаха, которые, как свидетельствуют армянские же источники, «беспрецедентно высокая конкурентоспособная среда», но они готовятся к физическим баталиям.

С приближением дня выборов все в движении, и премьер-министр Никол Пашинян, включив свой демократизатор, откомандировал в Ханкенди секретаря совета безопасности Армена Григоряна. Нет смысла объяснять, что человек этот по статусу силовик, стало быть, глава кабинета дает не тонкий, а толстый намек на особые обстоятельства.

О целях и задачах вояжа главы совбеза никаких заявлений сделано не было. Подпевающие действующей власти силы в Ереване испытывают немерное удовлетворение тем, что «впервые карабахцы будут выбирать президента и парламент без заранее разработанного сценария».

Намек на то, что доселе сценарий этих фарсов отрабатывался в Ереване, но теперь лидеры бандитских группировок отодвинули кураторов и взяли все в свои руки.

Но возникает интересный вопрос – нужно ли такое развитие сценария самому Пашиняну, который оттанцевал тюркский танец «кочяри» в кругу азатютюнов, так и не став для них своим?!

Надвигается острая закрутка сюжета. Пашиняну предстоит нелегкий тест. Сепаратисты демонстративно игнорируют его, показывая способность без вмешательства Еревана, регулировать механизм управления в собственной вотчине.

В самый раз вспомнить сакраментальный тезис бархатистого лидера революции о том, что он «не волен говорить от лица карабахцев, поскольку они его не избирали». С его помощью он торпедировал урегулирование территориального вопроса, не ведая, что сам себя загонял в угол.

Сегодня сепаратисты, мягко говоря, посылают его куда подальше. Если он безропотно согласится удалиться, то принародно признает бессилие в диалоге с вооруженной карабахской кучкой. Далее пойдет и поедет.

Сепаратисты и их затаившиеся ереванские патроны прекрасно понимают, что главным для них оружием является самообладание и терпение, потому что кресло под премьером итак качается. Объявленная в мире пандемия внесла свои изменения в действующее положение, закрыв границы и с Ираном, и с Грузией. Как говорится, день ото дня не легче.

Еле заметная маневренность премьера дает пищу для выводов об уязвимости положения пламенного трибуна.

Круги, которые с первых дней революции ласкали слух главарю революции о необратимости международной субъектности Карабаха, теперь тоже понимают, что наступает момент тревожной истины.

Дело пахнет керосином, ведь все идет к открытому столкновению Еревана с Ханкенди. Всякие разговоры о торжестве демократии и стремлении карабахцев к самоопределению превратились в никчемный идеологический хлам.

Все идет к кульминации, где итог решится с помощью силы. Теоретически Пашинян может рассчитывать на силовую акцию, но поддержат ли ее военные? Ведь верховным главнокомандующим по конституции является не он, а глава законодательной власти.

Президент Армении Армен Саркисян на днях совершил визит в Ханкенди и внес свою лепту в разрыхленную пропагандистскую массу, заявив, будто «честные и успешные выборы могут обеспечить победу карабахцам на международной арене». Правда, он не уточнил, в чем будет выражаться признание, когда ни одна страна, ни одна международная организация не собираются марать себя политической грязью.

Обстановка электризуется на глазах, и в круг активных участников выборной кампании включились верхи.

В Ереване определенно готовится план «Б», коль в Ханкенди заявляют о стремлении определенных кругов использовать старые методы для преодоления конфликта. Президент Саркисян склоняется в сторону сил, отпочковавшихся от Пашиняна, и это явно прослеживается.

Вряд ли президент после бесед с Бако Саакяном и его подельниками привез в Ереван месседжи, которые могли бы удовлетворить главу кабинета. Скорее, наоборот.

Видно, что президент и глава совбеза играют в разные партии, и от их настроя будет зависеть финал тяжбы.

Между тем тягостная пауза заполняется психической эпидемией, с помощью которой затуманивается и без того плотно отравленная обстановка. Министерство иностранных дел Армении снова выстрелило холостым пропагандистским зарядом, напомнив о «столетии резни в Шуше». Помнится, не так давно такое же пустопорожнее заявление было принято в связи с так называемыми кровавыми событиями в нахчыванском Айлисе (Агулисе).

Это свидетельствует о том, что истероидный курс укореняется, и Ереван все дальше удаляется от здравого рассудка, поднимая высоту стены отчуждения. Это не новость, но обращает на себя внимание демагогический контент заявления МИД, в котором армянский истеблишмент в свете пережитого позора в связи с разоблачением Гарегина Нжде и других преступников двадцатого века пытается обелиться с помощью очернения славных сынов Азербайджана.

В заявлении МИД упоминается видный деятель Азербайджанской Демократической Республики Хосров бек Султанов, который, как будто бы, совершил злодеяния против армян Карабаха, а «в годы второй мировой войны принял участие в создании азербайджанского легиона в составе нацистских войск».

Во-первых, Хосров бек Султанов, будучи первым военным министром национального правительства, осуществил зачистку Карабаха от армянской террористической нечисти. Во-вторых, после советизации Кавказа перебрался в Стамбул, откуда был направлен в Польшу вместе с другими азербайджанскими политическими эмигрантами.

В-третьих, во время войны оказался в Германии, где в качестве профессора медицинского университета не только преподавал, но и занимался научной деятельностью.

Высокое образование заметно отличало его от Гарегина Нжде и других армянских преступников, которые целовали сапоги фашистам, доказывая свою лояльность новыми убийствами советских людей.

Султанов сыграл важную роль в спасении советских военнопленных-азербайджанцев от немецких концлагерей. Его послужной — это славная биография достойного гражданина.

Говорят же, каждому свое. Так вот, он закончил свои дни на свободе в Турции в 40-х, не сгинул в тюрьме, как падший Нжде. Исторический контекст заявления армянского МИДа и раскрывает реальную цену политики, которую прославляет Ереван на международной арене.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az