В Австралии впервые были найдены загадочные существа, ставшие прародителями всех животных.

Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Геологи из Калифорнийского университета в Риверсайде смогли «открыть» существ, оставляющих микроскопические норки в окаменелостях. Ученые пытались разгадать их загадку на протяжении 15 лет.

Оказалось, что норы рыли ранние предки животных в палеозойской эре — простейшие билатерии. Открытый вид назвали Ikaria wariootia.

Отмечается, что рядом с одним из таких ходов были найдены овальные «отпечатки» 2-7 мм в длину и 1-2,5 мм в ширину. С помощью 3D-сканеру удалось узнать, что животное имело цилиндрическое тело, голову, хвост и мускулатура.

Именно Ikaria wariootia является связующим звеном между простыми микроскопическими формами жизни и кембрийскими животными.

Предположительно существо жило в слое океанического песка и рыло норки в поисках пищи.



Minval.az