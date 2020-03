Власти Франции на фоне распространения коронавируса решили усилить присутствие военных в Париже и других городах страны. Пользователи социальных сетей публикуют видеозаписи с колоннами военных машин на улицах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 17 марта границы Европейского союза и Шенгенской зоны в связи с пандемией будут закрыты. Ограничения вводятся на срок в 30 дней.

With military vechicles visible on the streets, #France will most likely go into full lockdown tonight. #COVID19 #COVID2019 #coronapocolypse

pic.twitter.com/aNFTXEtLZJ

— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2020