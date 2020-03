МИД РФ указало на ошибку турецкого СМИ, которое допустило неправильный перевод слов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Так, турецкий ресурс YolTV выложил отрывок из видео, на котором Лавров обращается к Эрдогану. В субтитрах фраза Лаврова I love your tie («Мне нравится ваш галстук») была приведена как «I love you Tayyip» (Я люблю тебя, Тайип).

«Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, как министр говорит: I love your tie («Мне нравится ваш галстук»)», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Обратили внимание на то, что турецкий @YolTV неправильно услышал слова С.В.Лаврова.В опубликованном видео отчетливо слышно как Министр говорит «I love your tie» pic.twitter.com/GYnBkpOy01 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 7, 2020

