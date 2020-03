В пруду в американском поселке Рандо Тауншип, штат Пенсильвания, обнаружили мертвого миссисипского панцирника. Об этом 5 марта сообщила полиция поселка в Twitter.

По данным местных властей, похожая на крокодила рыба родом из Мексиканского залива не смогла выжить в слишком холодной воде. Каким образом она попала в пруд, неизвестно.

Редкую находку решили сохранить и использовать для образовательных целей.

«Ищете место, чтобы переселить своего редкого питомца? Наши парки − не лучший вариант, но позвоните нам, и мы постараемся вам помочь!» − подчеркнули правоохранители.

Миссисипский панцирник – одна из самых крупных пресноводных рыб. По данным экспертов, его длина может достигать трех метров при весе свыше 130 килограмм.

Этот вид рыб распространен в Северной и Центральной Америке. Обитает в основном в пресной воде, некоторые особи заходят в соленую или морскую. Часто греются у поверхности в спокойной воде и дышат атмосферным воздухом.

RARE FISH LOCATED IN RADNOR POND:

Radnor Township Animal Control was notified of a rare discovery in the pond at Fenimore Park this week. The Alligator Gar fish, commonly found in the Gulf of Mexico, was located by a township resident deceased. (1/2) pic.twitter.com/qjP7zOPEnY

— RadnorPD (@RadnorPD) March 4, 2020