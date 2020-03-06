Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила прогноз выручки мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19.

Теперь она ожидает, что потери могут составить от $63 млрд (включая $22 млрд в Китае) при сохранении текущей ситуации с заболеванием до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса.

В конце февраля IATA оценивала снижение выручки из-за вспышки заболевания в $29,3 млрд исходя из ожиданий, что влияние вируса будет в основном ограничено рынками, связанными с Китаем. С тех пор COVID-19 был обнаружен более чем в 80 странах, и снижение спроса на бронирование авиаперелетов вышло за пределы КНР.

«Финансовые рынки отреагировали сильно. С момента начала заболевания котировки акций авиакомпаний упали почти на 25%, что примерно на 21 процентный пункт больше, чем снижение, которое произошло на тот же момент во время SARS (эпидемия атипичной пневмонии) в 2003 году», — цитирует «Интерфакс» сообщение ассоциации.

В это падение цен акций трейдеры уже заложили то, что авиакомпании понесут потери более значительные, чем предполагала IATA ранее.

«Многие авиакомпании сокращают перевозочные мощности и принимают экстренные меры для снижения затрат. Правительства должны учесть это. Авиакомпании делают все возможное, чтобы оставаться на плаву, выполняя жизненно важную задачу объединения экономик мира», — заявил глава ассоциации Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в сообщении.

Minval.az