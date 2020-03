В главном бою вечера на турнире UFC в Норфолке (США) бразилец Дейвесон Фигейредо (18-1) нокаутировал американца Джозефа Бенавидеса (28-6), но не смог завоевать титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Накануне на взвешивании бразилец превысил лимит весовой категории более чем на килограмм, из-за чего пояс стоял на кону только для Бенавидеса передает онлайн-издание «News.ru». Во втором раунде в жёстком размене ударами бразилец срубил соперника точным попаданием в подбородок правым кроссом, а затем добил на настиле ринге.

Right on time, the God of War exacts his violent toll. Deiveson Figueiredo completes the tragedy of Joe Benavidez, collapsing the legend and denying him a belt forever. Where do the flyweights go from here? #UFCNorfolk pic.twitter.com/fbJvKlhL7C

