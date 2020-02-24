В результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в немецком городе Фолькмарзен пострадали 30 человек. По данным Bild, которые приводит «Лайф», десять из них находятся в тяжёлом состоянии. A car smashed into a crowd during the Monday procession at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. At least 15 people injured including children. Local media report pic.twitter.com/69Zq3KyCIR — NIN 24×7 (@NIN24x7News) February 24, 2020 Среди пострадавших есть дети, точное их число не сообщается. По словам очевидцев, злоумышленник надавил на газ, когда направлял машину на людей. Все это случилось во время карнавала. Пострадали главным образом зрители.

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В городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в полиции Касселя. «Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции», — указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.

Как передает «Немецкая волна» со ссылкой на Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.

По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени (17.30 бак.вр.). Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.

Пока не установлено, действовал ли водитель с умыслом. Полиция начала следственные действия и допрашивает свидетелей. По сообщениям свидетелей, водитель намеренно объехал ограждение, отделяющее участников шествия от зрителей.

На место происшествия прибыл мэр Фолькмарзена Хартмут Линнекугель (Hartmut Linnekugel) и глава местной администрации Райнхард Кубат (Reinhard Kubat). Операцию по помощи пострадавшим координирует городской пожарный инспектор Кай Вибуш (Kai Wiebusch). Место ЧП оцеплено, рядом с ним приземлился вертолет спасателей.

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