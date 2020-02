В результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в немецком городе Фолькмарзен пострадали 30 человек. По данным Bild, которые приводит «Лайф», десять из них находятся в тяжёлом состоянии.

A car smashed into a crowd during the Monday procession at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. At least 15 people injured including children. Local media report pic.twitter.com/69Zq3KyCIR

— NIN 24×7 (@NIN24x7News) February 24, 2020